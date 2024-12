Rimini contro la chiusura obbligatoria dei negozi nei giorni festivi: una legge anacronistica

di Manuel Spadazzi

"Ma il governo fa sul serio? Imporre con una legge la chiusura dei negozi, grandi e piccoli, nei giorni festivi, è veramente anacronistico". Al Comune di Rimini, che alcuni anni fa arrivò allo scontro con la Regione sempre per lo stesso motivo, la nuova proposta di legge avanzata da Fratelli d’Italia non va giù. "Chiudere obbligatoriamente i negozi nei giorni delle principali festività, pena sanzioni salate, è una proposta quanto meno anacronistica e inutile – attacca l’assessore alle attività economiche Juri Magrini – Se lo scopo, ovvero garantire più tempo libero ai lavoratori, è comprensibile e condivisibile, non lo sono altrettanto l’approccio e il metodo. Parto dall’aspetto che più ci interessa da vicino: è evidente che la legge avrà un impatto sui territori a vocazione turistica, come il nostro, che proprio nei periodi delle feste attirano più persone. Ed è contradditorio il fatto che possano invece restare aperti esercizi pubblici, lasciando quindi la possibilità di lavorare solo a bar, ristoranti, via dicendo". Per Magrini, già questo "basta per etichettare questa nuova proposta di legge come controproducente e inutile".

Magrini però non si sottrae dal dibattito sulla questione del riposo dei lavoratori del commercio, e in particolare "quelli delle catene e dei centri commerciali". Ma per l’assessore "non è imponendo 6 giorni di chiusura obbligatoria che si tutelano i diritti imprescindibili dei dipendenti". Piuttosto, quei diritti vanno salvaguardati " garantendo più turnazione, stipendi adeguati, il riconoscimento degli straordinari, orari conciliabili con i tempi di vita, un’organizzazione del lavoro rispettosa di tutte le parti. Obiettivi che si possono assicurare e rafforzare attraverso il libero confronto con tutto il sistema imprenditoriale, con i grandi gruppi, e non facendo marcia indietro sulla liberalizzazione".

Chiara e netta la posizione di Rimini, che già si era battuta duramente contro la Regione quando, nel 2008, impose la chiusura i tutti i negozi in occasione di alcune festivià. I giorni di chiusura erano più o meno gli stessi, ma poi – in seguito alle proteste – la norma venne modificata e l’obbligo rimase solo per l’1 novembre, Natale e Capodanno. E l’1 novembre 2008 decine e decine di negozi a Rimini, Riccione e in altri comuni furono multati, perché i titolari decisero di restare aperti ‘sfidando’ la norma. Che poi cambiò, e fu spazzata via da una legge del governo Monti per liberalizzare ed eliminare ogni vincolo. E ora il governo Meloni vuole cancellare quella legge.