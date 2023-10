Rimini costruisce il futuro. La forza ‘blu’ del mare

La cultura Blu di Rimini. La città ha sempre vissuto con il mare. Oggi la chiamano blue economy e a conti fatti si scopre che sono ben 5.542 le imprese che vivono grazie al rapporto con il mare nella sola Rimini. Addirittura il 13,5,8% del totale delle imprese attive. Il turismo è senza dubbio un traino potente per il settore anche se non il solo. Tuttavia non si può dare per scontato il mare e il beneficio che questo ha generato per la città. Così nasce Rimini Blue lab in collaborazione con Italian Exhibition Group ed Ecomondo, che quest’anno dedicherà una sezione della fiera al tema della Blue Economy, il progetto dedicato al futuro blu della città di Rimini.

Rimini Blue Lab nasce dalla consapevolezza e volontà di sostenere, creare e rafforzare l’anima blu della città, "promuovendo l’educazione alla sostenibilità, valorizzazione, tutela e gestione virtuosa del mare e dell’ambiente marino come parte integrante e imprescindibile della città" spiegano dal municipio. Con i ‘BluECOnomy Off Days’, dal 6 al 12 novembre, Rimini Blue Lab apre un percorso in vari luoghi della città. E’ in inizio di un viaggio che nei prossimi anni, attraverso opere pubbliche e azioni culturali ed educative, dovrà sviluppare una concreta riflessione e progettazione urbana basandosi sui temi dell’economia verde e blu. Viste le premesse era obbligatorio coinvolgere le scuole e gli studenti, i protagonisti della Rimini del futuro. Ed ecco che i ‘BluECOnomy Off Days’ sono pronti a coinvolgere 16 scuole, 60 classi per 1500 studenti, dall’infanzia alla secondaria di primo grado. Si svolgeranno 38 eventi tra seminari, incontri, letture, proiezioni, laboratori, visite ad Ecomondo e iniziative outdoor. Questi sono i numeri del programma rivolto alle scuole di San Giuliano. A questo si affiancherà il programma di 27 eventi e offerte culturali proposto alla cittadinanza e ai visitatori di Ecomondo. Ad esempio, ai cittadini e visitatori si apriranno le porte del Faro e dei cantieri navali giungendo alla darsena, al Museo della Marineria e alla parte archeologica del Museo della Città. Nella serata dell’8 novembre è prevista un’apertura straordinaria dei Musei cittadini.

a.ol.