Rimini cuore d’oro, arrivano 5.657 "sì" alla donazione di organi e tessuti

Il grande cuore di Rimini: nel 2024, una valanga di "sì" per la donazione di organi al momento del rilascio della carta di identità. Il Comune di Rimini ha raccolto 5.657 consensi per la donazione di organi, tessuti e cellule. Un numero che mette in evidenza il successo di ‘Una scelta in Comune’, un’iniziativa grazie alla quale i cittadini maggiorenni possono decidere di esprimere la propria volontà sulla donazione durante il rilascio o il rinnovo della carta d’identità presso gli uffici del comune. La scelta di donare, pur non essendo riportata sul documento d’identità, viene registrata in tempo reale nel Sistema Informativo Trapianti. Inoltre, i cittadini possono sempre rivedere o modificare la propria decisione.

"Donare organi e tessuti è un gesto di straordinaria generosità, capace di migliorare o salvare la vita di molte persone - dice l’assessore ai Servizi civici, Francesco Bragagni -. Ogni ‘sì’ espresso dai nostri cittadini rappresenta un passo avanti verso una comunità più solidale, altruista e collaborativa”.