Rimini, curva in rivolta. Società nel mirino: protesta con lavatrice. Gli spalti restano vuoti

Loro la Building Company al comando del Rimini proprio non la vogliono. E non sanno più come dirlo i tifosi della Curva Est. Ma non demordono. Quella che mettono in scena in Piazzale del Popolo, davanti al ’Romeo Neri’, prima della gara del debutto in campionato contro il Gubbio, è una protesta-spettacolo. Con tanto di personaggi protagonisti e non protagonisti. In un centinaio si presentano con le mascherine nere sugli occhi, mettono al centro del piazzale una lavatrice, diventata ormai marchio di fabbrica della protesta contro la società che appena qualche settimana fa ha preso in mano la squadra di calcio cittadina, firmando un contratto preliminare di compravendita.

Un passaggio di quote dall’ex presidente Stefania Di Salvo alla numero uno della Building Compagni, Giusy Anna Scarcella mal digerita dalla curva, ma non solo dalla curva. E non c’è da meravigliarsi considerando che da un mese a questa parte il Rimini è praticamente una scatola vuota fatta di dirigenti che vanno e vengono, debiti non pagati e un gruppo di giocatori non esattamente carichi di entusiasmo. In mezzo al piazza, tra cori e petardi, con lo striscione ’Rispetto per Rimini’ che campeggia in ogni zona della città da settimane, si presenta Pulcinella, la maschera napoletana della commedia dell’arte. A rappresentare Giuseppe Vitaglione, l’uomo che in società nessuno dice di conoscere, ma che i tifosi sembrano conoscere bene. Come dire ’è il segreto di Pulcinella’...

"Sappiamo che siete confusi come noi – megafono in mano, si rivolgono a tutti i riminesi i ragazzi della curva est – perché ogni giorno qui c’è un’assurdità nuova da digerire. Che non si sa di che morte morire. Le occasioni ci passano davanti agli occhi e nessuno le coglie. Le ingiustizie ci si presentano davanti agli occhi e nessuno fa quel che deve". Nessuno è risparmiato. Nel mirino il direttore sportivo, o ex che dir si voglia, Luca Nember e naturalmente la Building Company. "Rispettate i nostri colori, noi siamo Rimini", il coro cantato a tutta voce davanti al ’Neri’ tra gli applausi dei presenti che stanno per entrare allo stadio per guardare la partita.

"Riminesi! – è un vero e proprio comizio quello dei tifosi accompagnato dagli applausi e ’monitorato’ dalle forze dell’ordine – Anche se soffriremo ancora insieme non abbiate timore, l’affronteremo e la risolveremo insieme. Anche in Eccellenza o peggio, noi ci saremo. Saremo ancora felici insieme e godremo di nuove avventure. Avremo mantenuto la dignità, non tutti, ma noi e voi sì che l’abbiamo, non siamo figli della Lega Pro, degli interessi personali, di prestanome e faccendieri".

I tifosi promettono di andare "avanti a testa alta. Restiamo uniti e vinceremo". Caricano la lavatrice e se ne vanno verso la curva. Ma non entrano al ’Neri’, per protesta. Appendono soltanto il loro striscione ’Rispetto per Rimini’ e se ne vanno. Per protesta. Ma, al di là della curva, l’estate tormentata riminese ha scoraggiato molti riminesi. Gli spalti del ’Neri’ sono tremendamente vuoti, come da anni non lo erano per la prima di campionato. Nessun abbonato, nessuno che ha voglia di assistere allo spettacolo. Nessuno striscione appeso sugli spalti, nessuna bandiera, nessun coro e nemmeno gli ’odiati’ petardi. Una desolazione totale. Sembra passata una vita dalla vittoria di qualche mese fa della Coppa Italia di serie C e la festa per le strade della città. Tutto ’spento’ nel giro di qualche settimana. Una brutta fine (sperando che ci sia prima o poi un nuovo inizio) per il calcio della nostra città che, di certo, tutto questo non lo merita.