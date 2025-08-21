Rimini, debutto di fuoco. Lo stadio sarà blindato: si teme la rivolta dei tifosi contro la nuova proprietà

Non sarà un inizio di campionato come gli altri. Dentro e fuori dal campo. La partita di sabato che il Rimini giocherà al ’Romeo Neri’ contro il Gubbio non sarebbe di per sè una di quelle ad alto rischio. Ma lo sarà. Perché questa volta la tensione è interna. Le contestazioni dei tifosi dell’ultimo periodo, esattamente dopo il cambio di proprietà, impongono un servizio d’ordine rinforzato. Oltre 100, tra poliziotti e carabinieri, gli uomini che sabato (la gara avrà inizio alle 21) vigileranno sul ’Neri’. Si temono forti contestazioni e l’obiettivo è che non si arrivi a episodi di violenza e vandalismi. Così, lo stadio riminese sarà blindato come se ci fosse un derby con il Cesena. O con la Vis Pesaro. Ma questa volta il ’nemico’ è la Building Company di Anna Giusy Scarcella contro la quale i tifosi, soprattutto quelli della Curva Est, non hanno mai usato sin qui parole dolci. Da settimane in giro per la città sono stati appesi striscioni contro l’azienda di Carate Brianza e contro i nuovi dirigenti biancorossi. In centinaia hanno partecipato a cortei che hanno avuto come meta il municipio.

Intanto la prima di campionato è alle porte, ma ancora non è attiva la prevendita dei biglietti (è scattata soltanto e solo ieri la campagna abbonamenti). Questo perchè il Gos, il Gruppo operativo per la sicurezza, previsto e convocato ieri, è stata aggiornato a oggi. Per avere il via libera e poter aprire le porte dello stadio di piazzale del Popolo, la società biancorossa deve ancora mettersi in regola in termini di sicurezza. Dettagli, dicono i ben informati, ma questo in sostanza non permette ai botteghini di iniziare a produrre i tagliandi di ingresso al ’Neri’. Impossibile ipotizzare in quanti sabato prenderanno posto sugli spalti. Molti non ci saranno in aperta contestazioni. Ma tanti ci saranno proprio per contestare Scarcella e i suoi. Scarcella che, presumibilmente, non sarà sabato a Rimini a seguire la prima partita della sua nuova squadra. Ormai da settimane la numero uno della Building Company è uscita dai radar, ha fatto perdere le proprie tracce. Magari su quegli spalti ci sarà il nuovo presidente Espedito Siniscalchi, anche lui praticamente sconosciuto al popolo del calcio riminese. E c’è da pensare che non sarà un primo incontro che si concluderà con un brindisi benaugurante.