Rimini dice addio a Paolo Masper, per 30 anni colonna della Provincia

Per tanti anni ha accolto chiunque varcasse le porte della sede della Provincia di Rimini. Paolo Antonio Masper ha lasciato i colleghi dell’ente pubblico lo scorso 2 gennaio, improvvisamente. I funerali si svolgeranno domani alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Raffaele Arcangelo di Rimini, in via Codazzi.

Masper aveva solo 61 anni. Era nato a Milano il 26 giugno 1963, ma da tanto tempo viveva in Riviera. Paolo era entrato a far parte dell’amministrazione provinciale di Rimini nel 1997, nel corso del primo mandato del nuovo ente pubblico istituito 2 anni prima. Venne assunto come autista, passando poi al servizio di portineria. "Paolo in tutti questi anni – lo ricordano con affetto i colleghi della Provincia – ha saputo farsi apprezzare e voler bene da tutti per la sua disponibilità, l’affidabilità, la gentilezza e quello che era un suo tratto caratteristico. Aveva la capacità di metter sempre di buon umore gli altri. Era anche un grande appassionato di auto e di moto".