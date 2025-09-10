Rimini, dietro l’angolo una scadenza. C’è il rischio di nuove penalizzazioni

Il rischio è che la pioggia di penalizzazioni non sia ancora finita. Una scadenza dopo l’altra il Rimini potrebbe andare sempre più sotto zero. Già 11 i punti di penalizzazione rimediati sin qui, ma che potrebbero presto diventare 12, dopo il deferimento di qualche giorno fa per la mancata presentazione, entro l’8 agosto scorso, della fideiussione extra budget. Per altro non ancora presentata.

Ma non è tutto qui perché dietro l’angolo c’è già un’altra scadenza di quelle fondamentali. Entro il 16 settembre, quindi martedì della prossima settimana, il club dovrà mettere sul piatto circa 500.000 euro. Infatti, gli stipendi di maggio e giugno ai tesserati, tra vecchia e nuova proprietà, sono stati pagati (seppur in ritardo e in extremis), ma all’appello manca ancora più di qualcosa a livello federale. Martedì prossimo, infatti, occorrerà depositare in Lega la documentazione che attesti il pagamento dei contributi al fondo fine carriera per la mensilità di giugno. E alla Covisoc la documentazione relativa all’avvenuto pagamento dei contributi Inps di giugno e ritenute Irpef di maggio e giugno. Circa 500.000 euro, insomma. Una cifra considerevole che se non ’sborsata’, per dirla alla Scarcella, costerà al Rimini un’altra penalizzazione. Presumibilmente dai sei punti in su. Cosa che metterebbe realmente la parola fine (sempre che questa non la si debba mettere ugualmente) sulla stagione del Rimini.

Ma non è tutto qui, appunto. Perché la situazione in Piazzale del Popolo è sempre da considerarsi un ’pasticcio colossale’. Ora i biancorossi non hanno più un direttore sportivo che, in realtà, è anche inutile fino a quando non si potrà operare sul mercato. Il club, dopo le decine tra cessioni e rescissioni, è riuscita a scendere sotto il milione di euro in modo da poter tesserare i giovani arrivati in prestito, ma non può permettersi ora di andare oltre. Insomma, il solito caos. La vera domanda è anche un’altra: che fine ha fatto il direttore generale Stefano Giammarioli? Chissà.