Rimini e Forlì, una rivalità infinita. La Romagna divisa da un canestro: "Così vicini, ma così lontani"

Amarsi? No, neanche un po’. Magari qualche tentativo di abbraccio, un saluto amichevole. Ma amarsi no, mai. Rimini e Forlì si ritrovano in un derby di A2 che vale tanto, una semifinale playoff, e non nascondono la rivalità. Non solo cestistica, ci mancherebbe. I due palazzi dello sport, il Flaminio e l’Unieuro Arena, distano 50 km abbondanti, ma in mezzo c’è un mondo.

Il culmine, nel basket, è arrivato nella primavera del 1995. La Teamsystem Rimini, costruita per vincere e con in squadra un Carlton Myers già protagonista in Serie A, ha finito la stagione regolare al primo posto ma in finale, nella serie che assegnava la promozione in A, a vincere è stata l’Olitalia Forlì. Netto, il 3-0 conclusivo, un risultato ancor più bruciante per Rimini perché chiuso nella terza partita da una tripla di Andrea Niccolai, entrata poi prepotentemente nella storia della rivalità. Il territorio, metro dopo metro e chilometro dopo chilometro, cambia.

Perché basta arrivare al confine della provincia di Rimini a nord, per capire che le simpatie sportive fluttuano. Nel calcio, per il Cesena. Nel basket, in tono minore e più sfumato, per Forlì. C’è un cuscinetto in cui le due passioni convivono, ma le roccaforti rimangono solide e inscalfibili. Le due città, in fondo, sono vicine. Sono Romagna. E allora non ci si rassegna agli sguardi sottecchi e alle fredde strette di mano.

Ci vuole qualcosa di più. Come una holding dei cieli. Pensata, auspicata e voluta da alcuni. Ma non da tutti. I due aeroporti, il Ridolfi e il Fellini, dovevano diventare una cosa sola. Non è successo. Certo, qualche volta i tentativi di collaborazione sembrano avere il sopravvento, ma durano poco. In tutti i settori, sportivi e pubblici. Proprio la pallacanestro è stata protagonista della fusione mancata più clamorosa della storia recente della Romagna sportiva.

Il 29 maggio del 1997, i due patron, Angelo Rovati e Corrado Sberlati, annunciarono pubblicamente la fusione tra le due società in un particolare contesto in cui Forlì era appena scesa in A2 e Rimini salita in A1. La nuova squadra, che avrebbe giocato nella massima serie, si sarebbe chiamata "Romagna Basket" e avrebbe disputato le partite interne a Forlì. Immediata la protesta riminese. Un moto di piazza d’altri tempi, con processioni e magliette con un messaggio chiaro: "Anch’io, con passione, ho lottato contro la fusione". E fusione non fu, con comunicazione ufficiale avvenuta pochi giorni dopo, il 5 giugno. Insomma, vicini di appartamento, che magari si salutano anche con un buongiorno. Ma poi rientrano in casa e si mandano anche a quel paese.

Loriano Zannoni