Rimini e il cinema, un lungo legame che si rinnova

"Rimini è molto più che uno sfondo: è una protagonista", dichiara l’assessore alla Cultura Michele Lari, sottolineando come il rapporto tra la città e il cinema sia profondo, stratificato e in continua evoluzione. Un legame che affonda le sue radici nella storia del cinema italiano e che oggi continua a generare nuove suggestioni, confermandosi come uno dei luoghi più raccontati e rappresentati sul grande schermo. Dalla malinconia crepuscolare de La prima notte di quiete di Zurlini alla Rimini onirica e mitizzata di Fellini in Amarcord, passando per la comicità balneare degli anni ’80 di Rimini Rimini di Corbucci o l’astrazione contemporanea di Ulrich Seidl, Rimini ha offerto ai cineasti infinite possibilità espressive. "È una città che sa cambiare pelle", afferma Lari, "capace di farsi simbolo dell’Italia spensierata, ma anche luogo intimo e invernale, in cui far emergere emozioni profonde".

Negli anni più recenti, Rimini ha continuato a ispirare il racconto cinematografico: da Da zero a dieci di Ligabue a Non pensarci di Gianni Zanasi, passando per C’è ancora tempo di Walter Veltroni e l’adattamento seriale di Fedeltà, romanzo di Marco Missiroli. Storie diverse, ma unite da uno sguardo che vede nella città un paesaggio dell’anima prima ancora che geografico.

Il presente e il futuro confermano questa vocazione. Il debutto alla regia di Greta Scarano con La vita da grandi, girato proprio a Rimini, ne è un esempio recente: "Racconto una provincia dove il diverso è del tutto accettato", ha detto la regista. A breve arriverà in sala anche Il rapimento di Arabella di Carolina Cavalli, con Benedetta Porcaroli, girato in parte in città. E nuove produzioni sono già in partenza, come la serie Cagnaz, le cui riprese inizieranno nei prossimi mesi.