Rimini, è il momento di spingere. Al ’Neri’ per battere la cenerentola

Non vuole farlo diventare un chiodo fisso. Ma è evidente che quando al ’Neri’ arriva l’ultima della classe la vittoria casalinga non può che esserlo. Inevitabilmente. Perché il Rimini sul suo sintetico sin qui ha raccolto pochissimo. Quattro punti in cinque gare, una miseria per una squadra che punta non ai primissimi posti, ma poco ci manca. Buscè (foto) tutto questo in cuor suo lo sa. Ma cerca comunque di mettere un freno alle ansie dei suoi. "Il fatto che il Legnago sia il fanalino di coda del girone – dice l’allenatore del Rimini – non deve essere l’occasione per pensare a una partita facile. Anche perché secondo me la loro classifica è anche un po’ bugiarda. Ho visto il Legnago in alcune situazioni, non è una squadra da sottovalutare, nonostante le problematiche di classifica. Ho visto l’ultima gara con la Torres e mi è sembrata una squadra in salute". Buscè lo ripete come un mantra temendo evidentemente che i suoi possano abbassare il livello di attenzione, dopo averlo alzato al massimo appena qualche giorno fa in casa della Ternana. "Ogni partita è quella buona per vincere in casa – sorride Buscè – Abbiamo visto che se noi facciamo un certo tipo di lavoro e giochiamo come sappiamo, senza strafare, a volte nelle cose semplici riesci a fare anche le cose più importanti. Quindi nella semplicità, stando sempre lì con la testa, concentrati, attenti, anche nelle difficoltà questa squadra ne viene sempre fuori. Se invece pensiamo che magari la partita sia facile facciamo un grande grande errore". Visto l’avversario e vista la grande voglia di prendersi tutto in casa, sarebbe quasi logico pensare a un Rimini più proiettato in avanti. Ma Buscè tira il freno. "Assolutamente no – dice – Ho rispetto del Legnago. Qualche volta è più facile giocare contro squadre più blasonate, che ti lasciano giocare. Magari non fanno della qualità la loro arma migliore, ma sono tenaci e ti fanno giocare poco. Non dovremo dare squilibrio a nulla, ora che abbiamo trovato questa buona compattezza. Abbiamo vito che là davanti con due attaccanti si può creare qualcosa in più". Quindi, presumibilmente Parigi e Ubaldi faranno coppia dal primo minuto. Con Chiarella pronto a prendersi la scena a partita in corso. Tutte ipotesi, Buscè resta abbottonato e concentratissimo.