Rimini e il ’Signor G’. Due serate per Gaber

Ci manchi, ’Signor G’. Sono passati 21 anni dalla scomparsa di Giorgio Gaber, uno dei più grandi cantautori italiani. E Rimini celebra ora Gaber con due eventi da non perdere. Un bell’omaggio a un artista che è stato protagonista qui in tante occasioni. A Rimini il ’Signor G’ – scomparso l’1 gennaio del 2003 – si è esibito oltre una ventina di volte, tra il 1972 e il 1991, collezionando oltre 20mila spettatori. Tante serate per lui anche a San Marino. E proprio al teatro Nuovo di Dogana Gaber salì per l’ultima volta su un palcoscenico: era il 15 febbraio del 2000.

Dopo la sua morte Rimini ha organizzato negli anni diversi spettacoli e mostre per Gaber. Ma il doppio appuntamento di domani e martedì, organizzato dall’associazione Risuona Rimini insieme al Comune e in collaborazione con la Fondazione Gaber, sarà davvero speciale. Domani sera (sipario alle 21) il cinema Fulgor ospita la proiezione del film documentario Io, noi e Gaber. Il film, scritto e diretto da Riccardo Milani, è stato girato tra Milano e Viareggio e accompagna il pubblico in un viaggio che attraversa tutte le fasi dell’immensa carriera di Gaber: dagli esordi nei locali di Milano al rock con Adriano Celentano, dal sodalizio con l’amico Enzo Jannacci ai duetti con Mina e alle canzoni con Maria Monti, fino agli anni del teatro canzone con Sandro Luporini. A introdurre la serata al Fulgor saranno Paolo Dal Bon, presidente della Fondazione Gaber, e Giuseppe Guarino, protagonista poi dello spettacolo che si terrà il giorno dopo a teatro. Martedì 27 infatti il teatro Galli (sipario alle 21) Gaber, Gianni & io, un concerto dedicato al teatro canzone attraverso i brani e i monologhi più celebri di Gaber.

Sul palco saliranno Guarino, interprete del ’Signor G’, e Gianni Donati alle tastiere, Alessandro Pagliarani al sax, Marcello Dolci alla chitarra, Federico Lapa alle percussioni, Gorana Cehic violino solista, Aldo Capicchioni al violino, Michela Zanotti alla viola, Veronica Conti al violoncello e infine Jean Gambini al contrabbasso.