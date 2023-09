"Rimini e la Romagna rialzano la testa dopo l’alluvione"

Al Galli c’era l’assessore Mauro Felicori. Ma il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, non ha fatto mancare il proprio supporto. "Sono con voi in questa sfida" le parole in un videomessaggio. Proprio Bonaccini, in prefazione al dossier di candidatura, ricorda che "Rimini e la Romagna rialzano la testa grazie alla cultura e aprono a nuovi scenari di crescita sostenibile e inclusione". Rimini aveva già avviato la sua candidatura a capitale italiana della cultura quando l’alluvione ha devastato la Romagna. "Le direttrici artistiche del progetto di Rimini – osserva Bonaccini – avevano già individuato nel cambiamento climatico e nelle sfide demografiche, in particolare nel ruolo dei giovani, i temi su cui far convergere il mondo scientifico, artistico e culturale. Passata l’emergenza, è sembrato naturale allargare a tutta la Romagna la candidatura". Mille giorni dopo la tragedia di maggio 2023, "decine di attività si avvieranno in una Romagna che non solo si sarà ripresa – guarda avanti Bonaccini – ma che avrà ancora una volta superato la prova, imparato e innovato".