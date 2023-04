Rimini e l’arte, il ‘vangelo’ secondo Pasini

Con un inedito capitolo aggiunto a "Vicende del patrimonio artistico riminese", Panozzo editore ripropone alle stampe una pietra miliare del critico d’arte Pier Giorgio Pasini. Un libro da leggere per conoscere quella fenomenologia artistica della città che va dal periodo napoleonico fino agli ultimi decenni del secolo scorso. L’opera sarà presentata al pubblico nelle sale della cineteca comunale oggi alle 17. Tanta documentazione, quindi, per indicare la strada della Rimini artistica, anche sul solco della candidatura a Capitale della Cultura. Per compiere l’ambizioso percorso, spiega l’autore, "serve tutto il patrimonio culturale in nostro possesso inclusa la Rimini romana dell’Anfiteatro, e serve non dimenticarlo". Perché la cultura riminese è stata ciclicamente attaccata per ragioni soprattutto politiche. La Rocca Malatestiana "era una cosa importante, ma dopo il periodo di Sigismondo finisce tutto, come se la cultura riminese fosse legata solo alla corte dei nobili". La borghesia riminese alla fine dello stato pontificio si affiderà all’autore Luigi Poletti, il quale sosteneva che "in provincia non esisteva arte e che questa era presente soltanto nelle grandi città come Roma". Insomma, i riminesi cominciano a diffidare dei loro artisti definendoli "provinciali che non servivano". Nel 1921 Alessandro Tosi riesce tuttavia a indirizzare una sottoscrizione per il restauro degli affreschi del Trecento nella chiesa di Sant’Agostino e – sottolinea Pasini – "sarà questo il momento di maggior coinvolgimento della città nei confronti dell’arte". Infine il fascismo, con l’apertura dei primi musei ma anche con "una retorica che considerava le opere d’arte riservate alla gente migliore".

Andrea G. Cammarata