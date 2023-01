"Rimini è ospitale dodici mesi l’anno"

"Con il concerto della Banda Città di Rimini oggi si chiude una bellissima edizione del ‘Capodanno più lungo del mondo’. Per Rimini il bilancio è decisamente positivo, con il ritorno del turismo a livelli pre Covid e un successo straordinario per il format del San Silvestro in centro storico". Lo afferma il sindaco Jamil Sadegholvaad. "Archiviato questo, l’onda lunga ci porterà nella terza settimana di gennaio al Sigep. Le prenotazioni e vanno a gonfie vele e Rimini si prepara a una edizione da record. Che il settore di fiere e congressi sia in prorompente ascesa lo dimostrano il boom di Ecomondo appena 2 mesi fa e le proiezioni del Palas per il 2023 e anche il 2024 con date già praticamente esaurite. Rimini, il suo territorio è ormai città turistica 12 mesi all’anno. Vanno moltiplicato gli sforzi pubblici e privati".