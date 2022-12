"Rimini è patria di deejay e io vi farò ballare tutti"

"Sono felice che per questo Capodanno si torni finalmente alla normalità, in piazza. Si torna alla libertà di incontrarsi e far festa anche tra sconosciuti. E’ un’esigenza primaria, come mangiare o dormire. E una delle mancanze più gravi che è stata molto sottovalutata dal lockdown in avanti". Frankie Hi-Nrg è un artista che ha fatto di impegno e eclettismo la sua cifra stilistica. Sarà lui uno dei grandi protagonisti della festa di Capodanno a Rimini, dove tornerà in veste di deejay per due ore di musica in piazza Malatesta, tutte da ballare.

La scaletta è già pronta?

"Suonerò soprattutto la musica che mi piace, ma non brani di nicchia. Sarà una selezione musicale pensatà per far muovere corpo, testa e cuore di tutti. Ma non limiterò a fare soltanto il deejay: avrò anche il microfono e con una selezione di brani strumentali, mi esibirò in diretta".

Che effetto le fa essere deejay per una notte, a Rimini, per Capodanno...

"Per me già il fatto di essere in consolle nella capitale dei deejay è qualcosa di unico. Sono felicissimo. Quando, come avvenuto nel mio caso, si riceve un invito così, è obbligatorio accettarlo. Soprattutto quando arriva da Massimo Padovani, un grande amico da 30 anni, uno dei nomi più noti nella storia del clubbing mondiale".

Era già stato qui nel 2019 per gli eventi d’inaugurazione della nuova piazza Francesca da Rimini, poi per il ’Balamondo’ di Mirko Casadei e altri eventi: ormai è un fedelissimo...

"Rimini mi piace, molto, e sono un fan di Federico Fellini. Amo il suo film Amarcord, che racconta l’essenza della Romagna. Il mondo di incredibili contraddizioni, gli estremi che si toccano e convivono nel modo più naturale possibile e in un linguaggio tutto suo".

Se parliamo di linguaggio, lei è stato il fondatore del rap ‘impegnato’. Esiste ancora?

"Certi stili e modalità espressive tornano ciclicamente. Come Fellini ha trattato la società e la politica con il suo linguaggio, la musica fa lo stesso. Negli anni ’70 c’erano i cantautori più critici, negli anni ‘80 l’inno alla futilità ma con testi che invece trattavano temi importanti. Negli anni ’90 c’eravamo io con altri colleghi. Da allora a oggi si sono susseguiti stili, declinazioni e temi che parlano sempre dei problemi della nostra società".

I suoi progetti per il 2023?

"Tanta musica e tanti concerti, anche in giro per l’Europa".

L’augurio che vuole mandare per il nuovo anno?

"Auguro a tutti la reciprocità, di dare ciò che si riceve in cambio. Il mio augurio vuole spronare gli italiani a dare sempre il meglio, in ogni situazione".

Rita Celli