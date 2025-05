RIMINI E PESARO Parco eolico . La Toscana dice sì, ora è gelo

Eugenio Gianni soffia sulla ’guerra del vento’ tra Emilia Romagna e Toscana. Tra le due regioni è scontro aperto sui progetti per i maxi impianti eolici previsti nel comune toscano di Badia Tedalda (e non solo), ma a pochi km da Romagna e Marche. Impianti con aerogeneratori alti quanto grattacieli, tra i 180 metri e i 200 metri, che se realizzati avrebbero "impatti negativi significativi sul territorio, sull’ambiente, sulla fauna e sul paesaggio": così il presidente della Regione Emilia Romagna, Michele de Pascale aveva scritto al collega della Toscana Giani a fine aprile, chiedendo di fermare tutto e di rivedere i progetti.

La decisione finale su Badia del vento (uno degli impianti previsti, con 7 aerogeneratori) per ora è slittata. Ma giovedì Giani in tv - a Teletruria – ha detto chiaramente: "Noi dobbiamo arrivare al 70% di energie da fonti rinnovabili in 5 anni. Dal momento che il sindaco di Badia Tedalda dice ’sì’, non vedo perché dovrei impedire la costruzione di un sistema di pale eoliche". E per questo "ritengo di poter dire ’sì’ a Badia del vento – ha proseguito Giani – Se poi si dovesse aggiustare qualcosa, ho già dato la disponibilità a rivedere il posizionamento e le condizioni di montaggio delle torri". Ma "in linea di principio sono d’accordo".

E la contrarietà della Regione Emilia Romagna, di sindaci, parlamentari, comitati e associazioni della Romagna alle maxi pale eoliche? "Non si può sempre dire ’no’. Le vogliamo le energie rinnovabili oppure no? Se ci sono le condizioni ritengo di dover fare delle scelte. Poi ci ringrazieranno..."

Manuel Spadazzi