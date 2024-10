Rimini e Riccione vincono la sfida: "Il festival delle serie tv sarà qui"

La Riviera diventerà "la Venezia della fiction italiana e internazionale". A fine agosto era stata la stessa Lucia Borgonzoni, sottosegretario alla cultura, ad annunciare – proprio dal Festival del cinema di Venezia – il nuovo, grande evento dedicato alle serie tv. In questi mesi i contatti tra il ministero della cultura e Rimini e Riccione, scelte per ospitare insieme la kermesse, sono andati avanti. E ci sono stati già alcuni sopralluoghi dei funzionari del ministero. E ora è praticamente certo che saranno Rimini e Riccione a ospitare il nuovo festival della fiction.

In questi giorni dal ministero è arrivata ai due Comuni la proposta ufficiale con cui si chiede la disponibilità a ospitare nel 2025 la manifestazione. Che si terrà a fine giugno. Le date al momento non sono state ancora ufficializzate, ma il periodo dovrebbe essere quello compreso tra il 22 e il 29 giugno. L’evento porterà a Rimini e Riccione tanti attori e registi italiani e stranieri, le produzioni internazionali e i colossi delle serie tv. Sarà un festival – nelle intenzione del ministero – ricco di anteprime, proiezioni e incontri con gli ospiti. Nei prossimi mesi verranno annunciati il programma e le location del festival. A Rimini protagonista sarà il centro storico: saranno quasi sicuramente luoghi del festival il cinema Fulgor e il Museo Fellini, così come (probabilmente) anche il teatro Galli. Per Riccione si valutano spazi come il Palas e la sua multisala.

"Abbiamo deciso di aderire da subito, con convinzione alla proposta del ministero – dice il sindaco Jamil Sadegholvaad – Questo evento sarà una grande vetrina per la Riviera, e potrebbe promuovere ancora di più il Fellini Museum sulla scena nazionale e internazionale". Nelle prossime settimane si svolgeranno nuovi sopralluoghi tecnici a Rimini e a Riccione, per poter definire tutti gli aspetti organizzativi e logistici del festival. Che sarà l’occasione, per il pubblico, per incontrare i protagonisti delle fiction più famose in Italia e all’estero, vedere in anteprima alcune nuove serie e scoprire il grande lavoro che c’è dietro a ogni produzione. Un evento che avrà un impatto forte anche sul turismo, e permetterà magari alla Riviera – in futuro – di essere scelta sempre più spesso come set per le riprese delle serie tv.

Manuel Spadazzi