Rimini e San Marino Academy vincono in Under 17 Serie C: successi contro Carpi e Arzignano

Drudi e Di Pollina in 29 minuti. Così, l’Under 17 di serie C del Rimini alla penultima di campionato non ha lasciato scampo al Carpi in Emilia (2-1). Partenza con il piede sull’acceleratore per i biancorossi che alla mezz’ora già avevano ipotecato il match. Inutile nella ripresa il gol degli emiliani realizzato da Giva. Un successo che permette ai biancorossi di mister Mandola di mantenere il sesto posto in classifica, anche se la zona playoff non è più alla portata ormai da qualche turno di campionato. Rimini: Pirini, Zammarchi (26’ st Celani), Piermaria (18’ st Bucchi), Fabbri, Manzi (1’ st Ceka), Nava, Drudi (1’ st Eco), Romualdi (1’ st Lombardi N.), Di Pollina, Arlotti (18’ st Molfetta), Cenci (1’ st Cristiani). A disp.: Mordenti, Cellarosi. All.: Mandola.

Tre punti in tasca anche per la San Marino Academy che davanti al pubblico amico non ha lasciato scampo all’Arzignano Valchiampo calando un poker (4-1). Scavalcano in un colpo solo in classifica Vis Pesaro e Union Clodiense e continuando a tenere nel mirino il Padova, che precede i ragazzi di Di Maio al settimo posto con due lunghezze appena di vantaggio. La gara si ‘stappa’ dopo neanche due giri di lancette, quando colpisce Tamagnini che poi, tra il 7’ e il 59’, completerà il proprio hat trick portando l’Academy sul 3-0 parziale. Basso fa un timido tentativo di rimonta per l’Arzignano, che tornerà a subire gol al 71’: è Meloni a fissare il definitivo 4-1. San Marino Academy: Conti, Delvecchio (71’ Colombini), Baiardi (75’ Zavoli), Pennacchini (71’ Deronjic), Montali, Mirchev, Guidi, Arcangeli (75’ N. Tamagnini), Grandoni (61’ Cavallo), Meloni (75’ Raschi), S. Tamagnini (61’ Molinari). A disp.: Baldacci, Markaj. All.: Roberto Di Maio.

Under 17 Serie C. Girone B (27ª giornata): Padova-Legnago 6-1, Feralpisalò-Triestina 1-1, Carpi-Rimini 1-2, San Marino Academy-Arzignano Valchiampo 4-1, Union Clodiense-Vicenza 0-3, Spal-Vis Pesaro 2-1, Caldiero Terme-Trento 5-2. A riposo la Virtus Verona.

Classifica: Vicenza, Spal 59; Feralpisalò 52; Triestina 51; Virtus Verona 45; Rimini 42; Padova 39; San Marino Academy 37; Union Clodiense 35; Vis Pesaro, Caldiero Terme 35; Trento 31; Legnago 28; Arzignano Valchiampo 13; Carpi 11.