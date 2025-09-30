Rimini è sempre connessa. Altre diecimila famiglie raggiunte dalla banda larga

Sempre connessi, e a tutta velocità anche se si abita a monte della statale 16. Sono circa 4mila i civici, dunque gli appartamenti che saranno toccati dalla banda larga. Sul territorio riminese sta avanzando il progetto di infrastrutturazione digitale, capace di varcare un confine che finiva per penalizzare chi vive a monte della Ss16.

Nell’ultima seduta la giunta comunale è stato approvato lo schema di accordo operativo tra Comune, Infratel Italia e Open Fiber per l’attuazione del Piano Italia a 1 Giga. Si tratta del programma finanziato con fondi Pnrr che si propone di aumentare la copertura di banda larga sull’intero territorio nazionale entro il 2026. Il progetto si concentra sulle cosiddette ‘aree grigie’, andando così a garantire a tutti gli utenti una velocità di connessione in linea con gli obiettivi europei.

"Per il Comune – spiega l’assessore Mattia Morolli (nella foto) – il progetto si tradurrà in una infrastrutturazione che permetterà potenzialmente di collegare circa quattromila civici – ovvero 10mila famiglie – oggi non ancora raggiunti dalla banda larga, distribuiti su tutto il territorio ma in particolare nelle zone a monte della Statale 16, quelle cosiddette del forese che oggi maggiormente risentono di un gap rispetto al centro e alla zona mare. Attraverso Open Fiber abbiamo definito puntualmente i civici che saranno interessati dall’intervento che, in linea con le tempistiche dettate dal Pnrr, partirà nel mese di ottobre. È un obiettivo tra quelli strategici del mandato amministrativo, che si fonda sulla consapevolezza che il divario digitale rappresenta un freno all’equità sociale, all’accesso ai servizi, alla crescita".

La parte burocratica è velocizzata grazie all’atto approvato dalla Giunta che disciplina le modalità di interazione tra Comune, Infratel Italia e Open Fiber per l’attuazione del progetto. Si tratta di un documento basato sull’elaborato d’intesa con Anci e gli operatori di telecomunicazioni allo scopo di semplificare i processi amministrativi e accelerare l’attivazione delle operazioni. Tradotto, è stato avviato un processo di sburocratizzazione per snellire l’avvio dei lavori atteso in queste settimane.

a. ol.