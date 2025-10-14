Nuovo Dall’Ara ai ‘privati’

Giuseppe Tassi
Nuovo Dall’Ara ai ‘privati’
Rimini
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto sul lavoroModelli iconici PaciottiFunerale Cesare PaciottiCimice asiaticaMare AdriaticoMigliori vini classifica 2026
Acquista il giornale
CronacaRimini fa festa all’insegna della tradizione
14 ott 2025
FEDERICO TOMMASINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Rimini
  3. Cronaca
  4. Rimini fa festa all’insegna della tradizione

Rimini fa festa all’insegna della tradizione

La città celebra il patrono San Gaudenzo. Oggi la tombola in piazza Cavour, il ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Croce rossa

Oggi in piazza Cavour la tradizionale tombola di San Gaudenzo

Oggi in piazza Cavour la tradizionale tombola di San Gaudenzo

Per approfondire:

Oggi Rimini fa festa: è la festa del santo patrono, San Gaudenzo. Una giornata in cui la parola d’ordine sarà soltanto una: tradizione. Dalla tombola in piazza Cavour alla Festa del borgo Sant’Andrea, l’obiettivo è tornare alle radici riminesi, tra racconti, luoghi e, soprattutto, lo stare insieme. Una tradizione che unisce allegria e solidarietà, trasformando il centro in un grande salotto a cielo aperto. Il cuore della giornata sarà in piazza Cavour, dove torna puntuale la tombola di San Gaudenzo, giunta alla 68esima edizione. Un appuntamento che da decenni fa sorridere e partecipare tutta la città, con un significato che va oltre il semplice gioco: ogni cartella acquistata, in vendita dalle ore 14.30 nel punto dedicato in piazza, sostiene infatti i progetti della Croce rossa italiana, comitato di Rimini.

Il programma prenderà il via alle 15 con la musica della banda cittadina e momenti di intrattenimento, arrivando al clou dell’estrazione della tombola alle 16.30. Tra applausi, battute e un pizzico di sana rivalità, si attenderà il tanto ambito tombolone. La festa si concluderà intorno alle 18, ma con la certezza di aver contribuito a una buona causa: quest’anno, infatti, accanto alla tombola, ci sarà anche un mercatino solidale di vestiti, il cui ricavato sarà interamente devoluto alle attività della Croce rossa, unendo così divertimento e beneficenza. Accanto alla festa del Patrono, Rimini celebra anche il suo cuore più antico con la Festa del borgo Sant’Andrea, giunta alla 13esima edizione e dedicata al tema Le radici del borgo, tra natura e storia.

Un appuntamento – oggi il gran finale – che trasforma il quartiere in un grande palcoscenico urbano, dove si intrecciano cultura, artigianato, gastronomia e creatività. Tra le vie del borgo mostre, spettacoli, laboratori per bambini e mercatini animeranno l’atmosfera, insieme agli stand gastronomici che apriranno già all’ora di pranzo. L’anima del borgo si rivela in ogni angolo: installazioni artistiche ispirate alla natura, degustazioni a chilometro zero e incontri dedicati alla sostenibilità e all’ecologia urbana. Una festa che celebra il legame tra la comunità e la sua storia, offrendo un’occasione per riscoprire i sapori, i volti e le tradizioni di una Rimini autentica. Una giornata per tornare a vivere la città con leggerezza e appartenenza, tra il gioco della tombola in piazza e la magia del borgo che si racconta.

Federico Tommasini

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Croce Rossa Italiana