Rimini fa festa all’insegna della tradizione

Oggi Rimini fa festa: è la festa del santo patrono, San Gaudenzo. Una giornata in cui la parola d’ordine sarà soltanto una: tradizione. Dalla tombola in piazza Cavour alla Festa del borgo Sant’Andrea, l’obiettivo è tornare alle radici riminesi, tra racconti, luoghi e, soprattutto, lo stare insieme. Una tradizione che unisce allegria e solidarietà, trasformando il centro in un grande salotto a cielo aperto. Il cuore della giornata sarà in piazza Cavour, dove torna puntuale la tombola di San Gaudenzo, giunta alla 68esima edizione. Un appuntamento che da decenni fa sorridere e partecipare tutta la città, con un significato che va oltre il semplice gioco: ogni cartella acquistata, in vendita dalle ore 14.30 nel punto dedicato in piazza, sostiene infatti i progetti della Croce rossa italiana, comitato di Rimini.

Il programma prenderà il via alle 15 con la musica della banda cittadina e momenti di intrattenimento, arrivando al clou dell’estrazione della tombola alle 16.30. Tra applausi, battute e un pizzico di sana rivalità, si attenderà il tanto ambito tombolone. La festa si concluderà intorno alle 18, ma con la certezza di aver contribuito a una buona causa: quest’anno, infatti, accanto alla tombola, ci sarà anche un mercatino solidale di vestiti, il cui ricavato sarà interamente devoluto alle attività della Croce rossa, unendo così divertimento e beneficenza. Accanto alla festa del Patrono, Rimini celebra anche il suo cuore più antico con la Festa del borgo Sant’Andrea, giunta alla 13esima edizione e dedicata al tema Le radici del borgo, tra natura e storia.

Un appuntamento – oggi il gran finale – che trasforma il quartiere in un grande palcoscenico urbano, dove si intrecciano cultura, artigianato, gastronomia e creatività. Tra le vie del borgo mostre, spettacoli, laboratori per bambini e mercatini animeranno l’atmosfera, insieme agli stand gastronomici che apriranno già all’ora di pranzo. L’anima del borgo si rivela in ogni angolo: installazioni artistiche ispirate alla natura, degustazioni a chilometro zero e incontri dedicati alla sostenibilità e all’ecologia urbana. Una festa che celebra il legame tra la comunità e la sua storia, offrendo un’occasione per riscoprire i sapori, i volti e le tradizioni di una Rimini autentica. Una giornata per tornare a vivere la città con leggerezza e appartenenza, tra il gioco della tombola in piazza e la magia del borgo che si racconta.

Federico Tommasini