RIMINI Faida tra preti ucraini. L’accusa: sei una spia di Putin

Una guerra a colpi di querele divide da oltre due anni due sacerdoti appartenenti a una chiesa cristiana di rito orientale della provincia di Rimini. Tutto ha avuto inizio circa due anni e mezzo fa, quando il parroco in carica – un uomo di circa 45 anni, originario dell’Est Europa – non ha ricevuto il rinnovo del proprio incarico. Al suo posto è stato nominato un sacerdote più giovane, attorno ai trent’anni, anch’egli della stessa comunità religiosa. Da quel momento, l’ex parroco avrebbe iniziato a pubblicare sui social messaggi ritenuti diffamatori nei confronti del successore e delle gerarchie ecclesiastiche, accusandoli – tra le altre cose – di essere "spie al servizio di Putin".

I destinatari delle accuse si sono rivolti all’avvocato Maurizio Ghinelli, presentando diverse denunce per diffamazione aggravata. Anche l’ex sacerdote, un anno e mezzo fa, aveva sporto querele contro i suoi superiori. Il clima nella comunità si è fatto via via più teso, fino all’esplosione avvenuta il 9 marzo scorso: durante la messa, due donne vicine all’ex parroco hanno interrotto la celebrazione con pesanti accuse verso il nuovo sacerdote, innescando un parapiglia che ha richiesto l’intervento della polizia.

Una parrocchiana sarebbe stata spintonata. Il nuovo parroco ha quindi deciso di presentare una denuncia per interruzione di funzione religiosa. La Procura ha aperto un fascicolo.