Rimini fanalino di coda . La chirurgia senza robot. Emendatori si fa avanti:: "Ci metto 200mila euro"

L’innovazione tecnologica negli interventi chirurgici all’ospedale Infermi resta al palo. In attesa, come il robot ’Da Vinci’, il più evoluto sistema robotico per la chirurgia mininvasiva, che dopo un anno circa di sperimentazione nei reparti di chirurgia generale e di urologia, lo scorso 7 novembre è stato prelevato dall’Infermi non essendo ancora stata sostenuta la spesa di un milione e mezzo che serve per acquistarlo. Ma andiamo con ordine.

È il 30 settembre del 2022 quando il robot modello ’Da Vinci’ – che prevede l’utilizzo di una sofisticata piattaforma chirurgia in grado di riprodurre i movimenti della mano umana all’interno delle cavità corporee dei pazienti, o comunque nel campo operatorio – entra in funzione all’Infermi per un periodo di sperimentazione che si esaurisce lo scorso 30 ottobre. Un iter che va di pari passo con il robot gemello messo invece a disposizione dell’ospedale di Cesena. Stesso percorso, diverso destino. Sì perché mentre al ’Bufalini’ con un’importante donazione di Orogel e Amadori il robot resta dov’è, a Rimini il saldo del conto non arriva e il 7 novembre il robot torna da dove è venuto: lasciando ancora oggi l’ospedale Infermi l’unico in regione sprovvisto del macchinario per la chirurgia robotica che invece, ad esempio, a Cesena, Forlì e Imola è operativo grazie alle donazioni di associazioni e grandi imprese.

A pesare inoltre c’è il fatto che mentre in Romagna il numero di apparecchi per la chirurgia robotica è limitato a in pratica uno per provincia – Rimini esclusa –, in Emilia sarebbero ben dodici i robot ’Da Vinci’ in funzione negli ospedali del territorio, alcuni dei quali sarebbero stati pagati non solo con le donazioni di privati cittadini (come in Romagna), ma anche dalla Regione stessa.

Ecco perché dinanzi all’impasse che tiene momentaneamente in un angolo il robot che in quest’ultimo anno ha invece fornito un supporto fondamentale ai chirurghi dei reparti di urologia e chirurgia generale dell’Infermi, qualcosa nel tessuto imprenditoriale riminese si è già mosso. In prima persona è sceso in campo anche l’imprenditore Giordano Emendatori, ex patron della Mec3 e ’re del gelato’. "Ho donato 200mila euro per sostenere l’acquisto di questo dispositivo tanto importante per la nostra comunità". L’imprenditore spiega: "Tempo fa sono stato operato per un tumore e nel periodo di degenza ho appreso di questo macchinario e l’importanza che riveste per i professionisti dell’Infermi. Mentre però a Cesena o a Forlì ci sono imprenditori che hanno messo di tasca propria i soldi per acquistarlo, qui a Rimini non si è ancora arrivati alla cifra di un milione e mezzo che occorre per il robot".

Ecco perché Emendatori si sta facendo "promotore di una raccolta tra che è già arrivata a 600mila euro, ma a cui sono sicuro che possano aggiungersi ancora tanti benefattori riminesi, istituti di credito e persone che hanno la possibilità di aiutare l’ospedale nell’acquisto di questo strumento imprescindibile per un avanzamento della nostra chirurgia, che impedisca così anche una dispersione di pazienti verso altre strutture meglio attrezzate di noi". Da Emendatori arriva così un "deciso appello a informarsi presso l’ospedale su come poter donare e aiutare così nell’acquisto del robot".

Una situazione, quella dell’Infermi e del robot arrivato e poi ritirato, che sarebbe attenzionata anche dalla politica. In primis dal sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e dalla Regione, nella persona dell’assessore Raffaele Donini. "Ce ne stiamo occupando – ha fatto sapere il primo cittadino –. Sappiamo ci sia questa raccolta fondi privata tra gli imprenditori, ma esiste anche un impegno da parte dello stesso assessore Donini per coprire la spesa rimanente e consentire così anche all’ospedale di Rimini di poter contare sul robot per l’attività medico-chirurgica".