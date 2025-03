Rimini, furti in serie alle associazioni: presi defibrillatori, pc e autoradio

Rimini, 24 marzo 2025 – Come un flagello. Una piaga che si ripresenta ancora e ancora e non dà pace nemmeno a chi lavora con l’obiettivo di aiutare la comunità senza alcuno scopo di lucro.

Lo scopo di lucro che hanno avuto eccome i ladri che proprio non ne vogliono sapere di dare pace alle associazioni di volontariato le cui sedi sono agglomerate nel centro di coordinamento in via Marecchiese 195.

Lì dove nell’arco dell’ultimo mese – giorno più giorno meno – si sono verificati ben tre furti nella notte. Il più recente risale alla notte tra sabato e domenica scorsa, quando i malviventi hanno messo in pratica sempre le solite modalità di accesso, forzando gli ingressi delle associazioni al pian terreno per poi intrufolarsi col favore del buio e fare razzia di tutto ciò capitasse loro a tiro.

Nel centro sulla Marecchiese infatti operano tantissime realtà tra cui l’associazione nazionale carabinieri, l’associazione finanzieri, l’accademia Kronos, i volontari del soccorso in mare e le guardie ecologiche volontarie.

Una galassia di associazioni impegnate a fare del bene, che però loro malgrado si vedono ormai sistematicamente bersaglio di malviventi che ciclicamente s’intrufolano negli uffici del complesso per rubare. Nell’ultimo mese, però, gli episodi si sono moltiplicati diventando ben tre nell’arco di pochissimo tempo.

L’ultimo, dicevamo, l’altra sera, quando i ladri hanno messo le mani su due defibrillatori di proprietà dell’associazione volontari del soccorso in mare. Il tutto dopo avere ’visitato’ anche gli uffici della Kronos e dell’associazione finanzieri, oltre agli spazi delle guardie ecologiche, lasciandosi dietro in questo caso solo danni e devastazione a mobili e porte d’ingresso: debitamente divelte o con le serrature scardinate.

Il centro di coordinamento in via Marecchiese 195 riunisce le sedi di numerose associazioni di volontariato attive sul territorio Riminese

Ben più corposi sono stati invece i bottini accumulati dai ladri nel corso dei precedenti due colpi. Nello specifico, nella notte tra il 5 e il 6 marzo scorso, i ladri hanno infatti colpito altre associazioni del centro – quelle con gli uffici al primo piano – asportando un personal computer portatile e ben sei autoradio trovate nella sala operativa di controllo della protezione civile.

Riavvolgendo ancora il nastro, il primo colpo avvenuto nel 2025 è stato anche quello con più materiale asportato. In quel caso, i ladri sono riusciti a mettere le mani su un’altra dozzina di autoradio della protezione civile, oltre a un computer portatile e persino 500 euro in contanti, raccolti e custoditi poiché cauzioni per le divise del gruppo di volontariato comunale.

Quest’ultimo episodio, nonché primo in ordine di tempo dall’inizio dell’anno, è stato già debitamente denunciato alla polizia di Stato, che è al lavoro per rintracciare i responsabili che, oltre al materiale rubato, si sono in tutti i casi lasciati alle spalle ingenti danni non ancora del tutto quantificati dalle parti in causa. Per i due colpi più recenti infatti è ancora in corso il completo inventario del materiale rubato e danni provocati dai ladri, in modo poi da integrare la prima denuncia con questi nuovi due episodi criminosi.

Non a caso dunque da parte delle associazioni di volontariato qui riunite si è levato in questi giorni il grido di aiuto verso il Comune, per chiedere che nella struttura flagellata dai furti vengano ora installati sistemi di allarme anti-furto e impianti di telecamere per la videosorveglianza in modo da scoraggiare ulteriori tentativi di furto a stretto giro di vite.