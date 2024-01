Rimini gioca su più fronti. C’è la Torres... e il mercato

La gara di domani con la Torres e le questioni di mercato. I tifosi del Rimini hanno di che parlare in questo ’caldo’ mese di gennaio. Le questioni strettamente di campo hanno il loro fascino, ci mancherebbe. L’arrivo della seconda forza del girone e un digiuno, quello dei biancorossi, che dura da tre gare sono tutti motivi validi per tenere le antenne dritte. Ma le questioni del mercato invernale, quelle sì che appassionano gli amanti della maglia a scacchi. E nelle ultime ore a tenere banco, dopo quello con il Bari, è il filo diretto che porta a Pontedera. I romagnoli negli ultimi giorni hanno mostrato un certo interesse per il centrocampista Giovanni Catanese. L’esperienza del giocatore di Reggio Calabria, 31enne, farebbe decisamente comodo a mister Troise.

Senza pensare al suo fiuto per il gol: 19 presenze e 6 reti realizzati in questa prima parte di campionato a Pontedera. Ma il centrocampista calabrese, in scadenza di contratto e che ha deciso di lasciare la Toscana dopo quattro stagioni, piace a molti. Tanto che sembrava aver già preparato la valigia per trasferirsi ad Arezzo. Poi nella giornata di ieri è cambiato un po’ lo scenario. Ad Arezzo lo aspettano, ma quella trattativa che sembrava alle battute finali subisce uno stop. E dalla Toscana rimbalza la voce che il Pontedera sta pensando intensamente al centrocampista del Rimini, Alessandro Lombardi, utilizzato a singhiozzi sin qui da mister Troise (11 presenze e un gol).

Facile pensare che in tutto questo ci sia un collegamento non di poco conto con i due giocatori che in questo mercato invernale potrebbero scambiarsi maglia: Catanese al Rimini e Lombardi (legato ai biancorossi con un contratto fino al 2026) in Toscana. Per dire è fatta è ancora troppo presto. Anche perché su Catanese, oltre all’Arezzo, e ben prima del Rimini, era piombata anche una potenza di fuoco come la Virtus Entella. La vicenda appassiona, ma senza dimenticare che c’è una questione aperta anche in direzione Bari. Il Rimini punta il centrocampista Faggi e con lui in Romagna potrebbe arrivare un altro centrocampista, sempre di proprietà del club pugliese, Astrologo. Due under che potrebbero approdare in biancorosso in prestito fino al termine della stagione. Ma entrambi, proprio ieri, sono stati convocati da mister Marino per la gara che oggi il Bari giocherà in casa contro la Ternana. Chissà...