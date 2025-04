Rimini ha un Campione per amico

‘Un campione per amico’ fa tappa a Rimini. Appuntamento in piazza Cavour il 29 maggio per il più importante evento nazionale dedicato a sport ed educazione. Un viaggio attraverso il tennis, volley, calcio e rugby raccontato direttamente dai loro campioni, per una mattinata all’insegna della spensieratezza e dello stare insieme. Alla 24esima edizione dell’evento – sostenuto da Banca Generali – partecipano l’ex tennista e commentatore tv Andriano Panatta, l’ex calciatore e allenatore Ciccio Graziani, l’ex pallavolista Andrea Lucchetta, pure lui commentatore tv (nella foto), e Martin Castrogiovanni, già colonna della nazionale di rugby. Gli ospiti coinvolgeranno le nuove generazioni sull’importanza dell’attività sportiva come forma di benessere ed inclusione, contro ogni forma di solitudine e dipendenza tecnologica. Il cammino di ‘Un campione per amico’ prenderà il via giovedì da Reggio Emilia, concludendosi ad Altamura il prossimo novembre dopo dieci tappe in tutta Italia, coinvolgendo in totale più di 10 mila bambini delle elementari e medie, pronti a confrontarsi con i quattro ‘ambasciatori’ dello sport. Il format resta quello delle precedenti edizioni: nelle piazze saranno allestiti quattro campi da tennis, volley, calcio e rugby. Ci sarà animazione, musica e gadget, per una mattinata di sport e spensieratezza. Potranno partecipare tutti i ragazzi, senza alcuna limitazione di abilità, grazie al coinvolgimento di associazioni presenti sui vari territori visitati. Fino a questo momento, in 23 edizioni sono state realizzate più di 230 tappe.