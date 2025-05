RIMINI I pizzini di Valeria: "Suggeriva a Louis cosa dire"

L’inchiesta sul delitto di Pierina Paganelli si arricchisce di nuovi elementi. Si tratta di un block-notes e di alcuni foglietti, sequestrati dalla squadra mobile di Rimini nel luglio dell’anno scorso, in casa di Louis Dassilva, in carcere per l’omicidio, e della moglie Valeria Bartolucci. Materiale che contiene annotazioni e appunti attribuiti dagli inquirenti proprio alla Bartolucci. Messaggi scritti a mano, con parole di rabbia nei confronti dell’ex amica e vicina di casa, Manuela Bianchi. Ma anche presunte ‘imbeccate’ al marito Dassilva, con indicazioni su cosa dichiarare ai giornalisti e, forse, anche agli inquirenti.

Tra i messaggi finiti sotto la lente di ingrandimento, ve n’è uno destinato a Louis, in cui Valeria sfoga tutta la sua amarezza per la scoperta della relazione clandestina del marito con Manuela Bianchi. Nel block-notes sono poi presenti una serie di domande accanto alle quali Valeria avrebbe annotato delle potenziali risposte: un modo, sospettano gli investigatori, per suggerire al marito quali dichiarazioni rilasciare ai tanti giornalisti che in quel periodo assediavano via del Ciclamino e forse - questo non è da escludere - in vista di una futura convocazione in Procura. "C’è stata o non c’è stata una relazione con Manuela Bianchi?" è l’ipotetica domanda che viene posta a Louis. "Io non la definirei una relazione, piuttosto una buona amicizia - la presunta ‘imbeccata’ contenuta nel block-notes - Non c’è mai stato un coinvolgimento emotivo da parte mia né tantomeno una relazione carnale".