RIMINI Il delitto di Pierina. Dassilva, un altro no alla libertà

Niente da fare per Louis Dassilva: resta in cella. L’uomo, accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, uccisa il 3 ottobre del 2023 a Rimini, non ha ottenuto la scarcerazione, come da tempo richiedono i suoi legali. Ieri, il tribunale del Riesame di Bologna ha confermato nuovamente la detenzione per il senegalese di 35 anni. La decisione è arrivata in scioglimento della riserva dopo l’udienza di giovedì: il tribunale doveva rivalutare la posizione dopo un annullamento con rinvio della Cassazione. Nei giorni scorsi, anche il gip di Rimini aveva rigettato la richiesta della difesa. Questo doppio no alla libertà per Dassilva è arrivato dopo che Manuela Bianchi, ex amante del senegalese e nuora della vittima, aveva scaricato l’indiziato, cambiando versione e raccontando che fu lui a dirle che c’era un cadavere nel garage condominiale. I legami di Manuela: "Soddisfatti per la decisione presa"