Rimini, il delitto di Pierina: "Il killer? Una persona alta". L’identikit dall’autopsia

di Francesco Zuppiroli

RIMINI

Una persona alta. Di almeno un metro e ottanta. È questa la statura, la prima pennellata del ritratto di un assassino: di chi lo scorso 3 ottobre ha ucciso con 29 coltellate nei garage di via del Ciclamino a Rimini la pensionata Pierina Paganelli. Il ritratto completo di un killer, infatti, è quanto sarà dipinto nelle pagine dell’autopsia relazionata dal medico legale incaricato, Loredana Buscemi, e per cui prossima settimana scadranno i termini per il deposito. Per consegnare nelle mani degli inquirenti – coordinati dal sostituto procuratore Daniele Paci – le informazioni che il corpo di Pierina ha potuto restituire al medico legale su chi quella sera del 3 ottobre impugnava il coltellaccio da cucina con lama di 15 centimetri che per 29 volte si è abbattuto sulla pensionata.

Il primo riscontro sarebbe proprio quello trapelato sulla statura dell’assassino: una persona alta, un metro e ottanta. Almeno. Una persona quindi molto più alta di Pierina Paganelli, forse quella stessa persona, un uomo, che la telecamera interna della farmacia di via del Ciclamino ha immortalato in una ripresa delle 22.20, pochi minuti dopo il delitto inquadrato tra le 22.10 e le 22.15. Quella stessa figura sgranata che stando agli investigatori della squadra mobile nelle riprese si sta allontanando dalla zona dei garage, andando in direzione dei bidoni della spazzatura, forse, per disfarsi dell’arma del delitto: il coltello da cucina appena usato per uccidere Pierina.

E ora gli inquirenti si augurano di saperne di più, di inchiodare l’assassino ancora ignoto grazie anche alla relazione sull’autopsia, in cui non c’è solo l’altezza del killer da conoscere. Tra i quesiti espressi infatti si parlerebbe anche di corporatura, la mano utilizzata dall’assassino per impugnare l’arma, l’inclinazione dei colpi. Indizi. Pezzi di un mosaico che dà l’impressione di aver trovato un proprio inquadramento nell’attesa che un elemento – forse un’immagine schiarita – possa dare a chi indaga quel filo rosso con cui unire tutti i puntini del caso. Nel documento della dottoressa Buscemi saranno poi precisati anche i colpi di fendente che approssimativamente sono stati conteggiati in 29, tra lievi e più profondi. Saranno indicate quali ferite sono state fatali per la donna, raggiunta in rapida successione da un numero molto alto di colpi al torace, sferrati nel corso di un’aggressione che – stando all’audio della telecamera installata nei garage di via del Ciclamino e che ha ripreso (senza immagini) gli ultimi istanti di vita di Pierina Paganelli – è durata poco meno di un minuto.