Rimini, il gattino Garfield fa ritorno a casa dopo 5 anni: la sorpresa della padrona

Rimini, 30 ottobre 2023 - Dopo quasi cinque anni, il gattino Garfield è tornato a casa. E' successo nella zona Colle dei Pini di Riccione, dove la padrona Marisa Misi Grossi lo stava aspettando.

Il gattino Garfield torna a casa dopo quasi 5 anni: l'annuncio della padrona sui social (foto da Facebook)

"Dopo più di quattro anni, è tornato a casa - annuncia sui social la padrona - Sfinito, disidratato e ridotto a una carta velina, ma non in pericolo di vita. Io sono al settimo cielo, e mai avrei pensato, dopo averlo cercato ovunque, di poterlo riabbracciare". La sorpresa è grande, come se fosse un regalo di Natale in anticipo. Garfield ha fatto ritorno in autonomia, ricomparso alla padrona davanti a casa, dopo che i tanti tentativi di cercarlo in questi anni si erano rivelati vani. Il gatto, infatti, era scomparso il 15 maggio 2019.

La padrona ha subito riconosciuto il gatto, ma la conferma ufficiale è arrivata dal veterinario. Quel gattino era proprio Garfield. "Cosa mi rende certa che sia davvero lui? Oltre alle caratteristiche fisiche, la totale familiarità con la casa e l’atteggiamento di abbandono e dolcezza nei confronti della razza canina perché, in fondo, lui dai cani di casa è stato allevato. Quest’anno ha compiuto i 15 anni. La vita è piena di momenti magnifici”. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene.