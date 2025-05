RIMINI Il giallo di Pierina: "Louis pianificò il delitto"

di Francesco ZuppiroliRIMINICinquecentottantasette giorni di indagini. Quattro incidenti probatori. Ventinove coltellate mortali. Sono numeri scolpiti nella storia del giallo di Pierina Paganelli. Nell’archivio di un’inchiesta che ieri – proprio mentre fuori dal tribunale di Rimini un gruppetto di trenta persone arrivate da tutta Italia protestava chiedendo "giustizia per Louis" – è stata conclusa dalla procura, notificando proprio a Dassilva la comunicazione più pesante. Quella di un’accusa di omicidio volontario pluriaggravato che ai futili motivi, la minorata difesa della vittima e alla crudeltà ora ha aggiunto la premeditazione. Per la procura insomma Dassilva ha ucciso e lo ha fatto programmando nei minimi dettagli l’assassinio di Pierina Paganelli, la sua vicina di casa 78enne ammazzata con 29 coltellate nel seminterrato di casa in via del Ciclamino il 3 ottobre 2023. Ma per una procura che dentro al palazzo di Giustizia punta a far avere l’ergastolo al 35enne senegalese – per cui ritiene sussistano "gravi e concordanti indizi di colpevolezza" in quantità –, fuori da quello stesso palazzo c’è un popolo di una trentina di persone che spera invece nella liberazione di Louis e continua a ribadire: "È innocente".

A far pendere da un lato o dall’altro la bilancia della giustizia per Louis sarà nei prossimi mesi la Corte d’Assise, con la richiesta di rinvio a giudizio per cui la chiusura delle indagini è solo un preludio. Un’anticamera che dopo oltre un anno e mezzo archivia un capitolo corposo del giallo che ha tenuto un intero Paese incollato ai suoi sviluppi. Un’inchiesta difficilissima con i suoi volti e i suoi misteri: l’odio, il sangue e gli amori infedeli. Con protagonisti divenuti più personaggi che persone. Il vicino, la nuora. Il fratello, la moglie, il procuratore, gli avvocati. I consulenti. Andata avanti tra reperti ammuffiti, prove cadute e, soprattutto, una versione dei fatti cambiata, ma ritenuta credibile in più di una sede, da parte di colei che col tempo è passata dall’essere l’ex amante a grande accusatrice: Manuela Bianchi.