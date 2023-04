Rimini, il liceo Einstein pensa al trasloco per 12 classi: ecco dove

Rimini, 16 aprile 2023 – Gli studenti del liceo scientifico Einstein all’università. Non è una dichiarazione di intenti, non si parla del loro futuro corso di studi. Per trovare una soluzione per le 12 classi che, l’anno prossimo, non troveranno posto nel liceo per effetto degli imponenti lavori di adeguamento sismico dell’edificio, la Provincia sta dialogando anche con l’università, che in centro ha alcune sedi che potrebbero ospitare i ragazzi.

"I soggetti con cui ci stiamo confrontando sono diversi – precisa Giuliano Zamagni, il consigliere comunale e provinciale con delega all’edilizia scolastica -. Abbiamo avuto modo di farlo anche con l’Università, ma sono diversi gli edifici, i soggetti e le opportunità che stiamo considerando. Posso dire che i contatti sono a uno stadio avanzato. Ritengo che a breve potremmo già avere un’indicazione precisa". Sempre in centro si erano valutati gli spazi di corso d’Augusto occupati anni fa dal liceo classico, ma la Provincia sta cercando sedi superfici più ampie, er non essere costretti a frazionare ulteriormente le classi che dovranno lasciare l’Einstein.

Nel frattempo la consigliera di minoranza Gloria Lisi, punta il dito contro Comune e Provincia. Giovedì in consiglio presenterà un’interrogazione, offrendo anche possibili soluzioni. "Il Comune in questa vicenda fin qui ha fatto lo scaricabarile, richiamandosi al fatto che la competenza per le superiori è della Provincia. Sono riusciti a trasformare una situazione di ordinaria amministrazione in una situazione di emergenza".

Ed ecco le proposte della Lisi: "Chiedo di valutato una struttura modulare, da collocare nel parcheggio di via Melucci, vicino al liceo". Oppure "nell’area dove nascerà la Casa della salute, vicino all’ospedale, dunque non distante dal liceo. Strutture che in futuro potrebbero essere sfruttate a supporto della Casa di comunità". In alternativa, si potrebbe usare le aule ai Salesiani o ancora i terreni di via Fada, dove mettere sempre strutture modulari. C’è anche il Multiplex delle Befane: al mattino le sale sono vuote".