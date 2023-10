Rimini, il pallone fa scuola: "Paghiamo l’università ai giocatori"

Non solo pallone. L’ha detto fin dal suo primo giorno a Rimini, la presidente del calcio biancorosso Stefania Di Salvo, parlando spesso di quella società benefit messa in piedi per acquistare il Rimini. E allora pallone incollato ai piedi e libri sotto braccio. Ci prova la numero uno italo-svizzera, arrivata in Riviera appena qualche mese fa, a invogliare i suoi dipendenti, i giovani calciatori del Rimini, a costruirsi un futuro anche lontano dal rettangolo verde. Nasce, così, una collaborazione con un’università telematica per dare la possibilità agli atleti, i ’suoi’ atleti, di poter conseguire una laurea triennale a distanza finanziata dalla società. Una collaborazione sulla quale ancora mancano molti dettagli, dai corsi che i ragazzi potranno frequentare al nome stesso dell’ateneo prescelto, ma i particolari presto verranno alla luce. Ad anticipare l’operazione è stata la stessa presidente Di Salvo durante il ’team building’ biancorosso in Molise. Tutti i dipendenti del club di Piazzale del Popolo, dal segretario alla biglietteria, da capitan Gigli e compagni agli uomini della comunicazione, si sono messi in viaggio e hanno raggiunto la presidente a Campobasso per la due giorni.

Destinazione il Responsible research hospital, il polo sanitario molisano di cui Stefano Petracca, il marito della numero uno del Rimini, è presidente. E di cui la stessa Stefania Di Salvo è managing director. Un modo per fare toccare con mano ai propri dipendenti ’del pallone’ la prima occupazione di famiglia, quella legata al mondo della sanità. Un modo, magari, per allentare un po’ la tensione, visto il momento non di certo idilliaco sul campo.

"Una giornata particolare – raccontano dal club, ieri di ritorno in Romagna – ad ‘allenare’ il gioco di squadra lì dove è fondamentale per la partita più importante: la vita umana. Un’occasione per guardarsi dentro, confrontarsi in libertà, fare gruppo e compattarsi per poter affrontare con spirito ritrovato le prossime tre sfide in otto giorni". Un momento nel quale la Di Salvo spera di aver toccato le corde giuste con i suoi parlando di senso di appartenenza, carattere, rispetto della maglia e della piazza riminese, voglia di combattere e di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Poi ecco l’annuncio della collaborazione con un ateneo per i suoi giocatori. Della serie Mens sana in corpore sano.