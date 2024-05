Rimini, in 11 a fine corsa. Gigli vicino al rinnovo

Reparto per reparto. Ruolo per ruolo. Contando chi resta e chi va, chi è ancora sotto contratto e con chi, invece ed eventualmente, bisognerà tornare a sedersi a tavolino. La difesa è il reparto che, almeno sulla carta, da qui a poco più di un mese (il prossimo 30 giugno) è destinata a perdere tanti pezzi. Su undici giocatori, contando anche i portieri, sono cinque quelli che vantano ancora uno o più anni di contratto in maglia a scacchi. Ci sono Pietrangeli e Colombi, poi Semeraro, Lepri e Rosini. Due anni per i due centrali di difesa, uno per Colombi e Semeraro. Dice 2026 quello di Rosini che in biancorosso nella stagione che si è appena conclusa ha messo insieme davvero poche presenze, appena 366 minuti in campo. Da mettere in conto poi c’è il ritorno, per fine prestito di Davide Acampa. Che a Rimini nel girone d’andata aveva trovato poco spazio, proprio come al Renate nel girone di ritorno. Sei i giocatori in scadenza. Tra i quali ci sono anche Gigli e Tofanari con i quali presto il club di Piazzale del Popolo si siederà per trovare un’intesa di rinnovo. Presumibilmente difficile, invece, rivedere in biancorosso Oddi e Quacquarelli, i mancini arrivati entrambi nel mercato invernale. Ma anche il portiere Colombo. Mentre resta tutto da decifrare il futuro di Gorelli. Dalla difesa si passa a centrocampo. E qui in scadenza ci sono soltanto Delcarro e Marchesi. Il loro rapporto con il club di Piazzale del Popolo lo chiuderanno il 30 giugno anche Malagrida, Iacoponi e Capanni, ma qui il caso è diverso. Perché per loro si tratta di un fine prestito. Su Delcarro e Marchesi, a rigor di logica, potrebbe pesare l’opinione del nuovo allenatore, quello che il Rimini sta cercando ora anche con una certa fretta, dopo aver salutato Troise. Ma l’impressione è che se Delcarro possa avere poche chance di rimanere in biancorosso, Marchesi ne avrebbe qualcuna in più. Per il resto tutti con un contratto firmato anche per la prossima stagione. Da Megelaitis, a Langella passando per Garetto e Leoncini. E pure Sala, arrivato a Rimini nel mercato invernale. Per quel che riguarda l’attacco la situazione è più fluida. I contratti sono blindati, ma qui ad avere un certo peso sarà il mercato estivo. Lamesta e Morra piacciono assai. Il primo stuzzica l’appetito dei club di categoria superiore, il secondo in C ha corteggiatori da vendere. Contratto al sicuro anche per la prossima stagione per Cernigoi e Ubaldi.