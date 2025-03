Rimini in pressing sul governo: "Subito regole per gare e indennizzi"

"A 28 giorni dal termine indicato dal governo (il 31 marzo), ancora da Roma non sono pervenute comunicazioni, neppure informali, sui decreti attuativi per i bandi di spiaggia. Non è un segnale incoraggiante, anche alla luce della recente sentenza del Tar della Liguria che ha messo in discussione la proroga delle concessioni demaniali al 2027 disposta col decreto Salva-infrazioni". L’assessore Valentina Ridolfi (in foto) chiede al governo di battere finalmente un colpo. I decreti attuativi dovranno contenere i criteri di individuazione dei nuovi canoni, il loro valore, e soprattutto i criteri per gli indennizzi ai concessionari uscenti: "Presupposti sostanziali – insiste Ridolfi – Voglio ricordaare che il decreto Salva-infrazioni prevede che, prima di fare i bandi per le spiagge, sia obbligatoria la perizia asseverata sull’entità degli indennizzi, il cui valore si fonda sui criteri che dovranno essere contenuti nel decreto del ministero". "Il Comune di Rimini – continua Ridolfi – pur in questa fase di stallo normativo, ha proseguito il suo lavoro, sia con gli approfondimenti tecnici sia nel dialogo con gli operatori balneari, anche in previsione dell’approvazione a fine marzo del nuovo piano spiaggia".

"Ci auguriamo che i decreti attuativi arrivino in fretta – fa eco Mauro Vanni, presidente di Confartigianato imprese demaniali – Ma soprattutto ci auspichiamo che il provvedimento modifichi quanto previsto nel testo approvato a novembre riguardo agli indennizzi destinati ai concessionari uscenti. Riconoscere solo gli investimenti non ammortizzati fatti negli ultimi 5 anni sarebbe un disastro, una beffa per gli operatori. Infatti, in una situazione di incertezza che perdura da quasi 20 anni, sono pochissimi quelli che hanno riqualificato e investito: di fatto non esistono. Insomma, se il governo non modifica il testo, gli indennizzi sarebbero vicini allo zero. Questo vorrebbe dire mettere sul lastrico decine di migliaia di imprese famigliari in tutta Italia".

Mario Gradara