Rimini in rosa tra le grandi. Ragazze da Promozione

Anche il Rimini ha la sua squadra femminile. E partecipa al campionato di Promozione. Non solo giovanili in rosa, quindi, da questa stagione per il club di Piazzale del Popolo. "La nostra prima squadra femminile – racconta il vice presidente del Rimini, Angelo Sanapo – è stata messa in cantiere lo scorso anno, appena siamo arrivati, ed è diventata subito realtà. Grazie al lavoro di Sebastiano Franco e dei suoi collaboratori, siamo riusciti a coinvolgere un numero importante di ragazze". Il campionato è già scattato da qualche settimana. "Riprendiamo il discorso che avevamo iniziato quando è stato costituito per la prima volta il Rimini femminile – spiega il responsabile Sebastiano Franco – progetto avviato inizialmente solo con le squadre Under 15 e Under 13 e man mano, nel corso di questi ultimi due anni, siamo cresciuti creando l’Under 17 e da quest’anno anche la prima squadra. Che è composta da nostre ragazze del 2007 salite in prima squadra e giocatrici provenienti da categorie superiori, persino dalla B. Siamo quindi convinti di aver allestito una formazione importante in grado di darci soddisfazioni". Ora la palla è tra i piedi di mister Antonio De Angelis. "È tutto nuovo – dice il tecnico delle biancorosse – ma sin da subito abbiamo lavorato bene creando un bel gruppo anche sul piano personale. Sappiamo di rappresentare una società importante e il nostro sogno è di provare a vincere, anche se sappiamo di essere appena arrivati e che dovremo confrontarci con realtà più consolidate. Cerchiamo un calcio propositivo, dovremo lavorare tanto ma c’è grande entusiamo e voglia di fare bene". Riminese doc, il vice capitano delle biancorosse Ludovica Zangheri. "Sono sempre stata una tifosa di questa squadra e ora sono molto contenta, finalmente di giocare per la squadra della mia città. Per questo vorrei ringraziare chi ha reso possibile questo progetto. Sono entusiasta di cominciare questa nuova avventura".