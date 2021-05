Rimini, 3 maggio 2021 - Se non ci fosse stata la pioggia sabato, a guastare aperitivi e cene, sarebbe stato un fine settimana da tutto esaurito nei locali. A Rimini così come a Riccione, Santarcangelo (dove ieri i ristoranti hanno fatto il botto per pranzo) e nel resto della provincia. Nel primo weekend in zona gialla è stata ripartenza vera per i bar e i ristoranti aperti. Chiarita anche la questione sull’uso delle verande (almeno 3 lati su 4 devono essere scoperti), molti locali hanno registrato il pienone. Al Rose & Crown e al Bounty era...

Rimini, 3 maggio 2021 - Se non ci fosse stata la pioggia sabato, a guastare aperitivi e cene, sarebbe stato un fine settimana da tutto esaurito nei locali. A Rimini così come a Riccione, Santarcangelo (dove ieri i ristoranti hanno fatto il botto per pranzo) e nel resto della provincia. Nel primo weekend in zona gialla è stata ripartenza vera per i bar e i ristoranti aperti. Chiarita anche la questione sull’uso delle verande (almeno 3 lati su 4 devono essere scoperti), molti locali hanno registrato il pienone.

Al Rose & Crown e al Bounty era un’impresa trova posti liberi. "E abbiamo avuto clienti anche sabato sera, nonostante la pioggia, tanta era la voglia di uscire...", sorride Richard Di Angelo, il titolare del Rose & Crown. Debutto rinviato per il Barrumba: nella mattinata di sabato infatti si è verificato un grosso guasto alla condotta idrica sul lungomare, proprio davanti al locale, che ha lasciato la zona tra piazzale Marvelli e via Pascoli per ore priva di acqua e ha impedito al locale di riaprire. "Apriremo il prossimo weekend", allargano le braccia i gestori. Nella notte tra sabato e domenica tra l’altro c’è stato un nuovo guasto, sempre nello stesso punto.

Ha riaperto proprio sabato invece il ristorante Tiresia, ma la cena è stata rovinata dalla pioggia. "Avevamo oltre 120 persone a cena, sabato sera: si sono presentati soli 20 temerari, tutti gli altri hanno disdetto. Lavorare così è complicato – ammettono i gestori Marco e Massimiliano Balzani – Speriamo che il governo consenta di usare anche i tavoli all’interno prima di giugno". Per ora "Tiresia resta aperta solo a pranzo: fa troppo freddo alla sera per cenare di fuori". La pioggia di sabato ha fatto saltare tante prenotazioni per la cena in molti altri locali.

E’ stato un weekend intenso anche in spiaggia, bar e locali compresi, presi d’assalto soprattutto ieri per i primi pranzi e aperitivi sulla sabbia. Al Turquoise pareva già estate piena: tanta gente al ristorante e c’è chi ha preso anche lettini e ombrelloni per la prima tintarella. "E’ stato un buon weekend – ammette anche Fabrizio Pagliarani dal bagno 26 – Tanti clienti al ristorante, ma c’è stato movimento anche in spiaggia". Soddisfatto pure Mauro Vanni, titolare del bagno 62 e presidente della cooperativa bagnini di Rimini sud: "E’ andata bene, abbiamo bisogno di tornare un po’ alla normalità". Fermento a Marina centro, ma non solo: anche a Marebello, Bellariva, Rivazzurra e Miramare, così come nella zona nord tra Torre Pedrera e San Giuliano, si è vista tanta gente, sia nei locali che sulla spiaggia. Tanti ragazzi al Darsena sunset bar e nella spiaggia davanti al locale, ma stavolta non si sono visti gli assembramenti visti una settimana fa.

