Rimini insegue il modello Dubai . Sadegholvaad: "Abbiamo un piano per rottamare i nostri vecchi hotel. E quelli esistenti potranno alzarsi"

Sindaco, cosa pensa delle proposte di Giovannino Montanari, presidente Fiavet, compresa quella di una zona ’franca’ per rottamare i vecchi hotel?

"Stimo talmente Montanari – attacca Jamil Sadegholvaad – che quando ho visto la sua foto sul giornale, ho letto subito. Condivido praticamente quasi tutto".

Montanari chiede interventi in particolare per la zona sud...

"Intanto il punto di partenza, mi pare, è il riconoscimento che ilComune abbia fatto tanto finora: Parco del mare, Psbo, Fiera, Palacongressi".

Sì, ma con invito a non ’sprecare’ gli investimenti a causa di troppi hotel catapecchie ancora in circolazione.

"C’è un tema: far sì che gli investimenti di riqualificazione decollino e trovare una soluzione per gli hotel chiusi e fuori mercato. Il presidente della Region de Pascale ha dato a Roberta Frisoni anche la delega a ex colonie e waterfront. L’obsolescenza non c’è solo a Rimini. Ma chi in questi anni ha avuto il coraggio di investire e riqualificare è stato ripagato, spesso lavora tutto l’anno. È molto importante".

Montanari chiede aree in zone decentrate per compensare i titolari che cedono vecchi alberghi in area turistica.

"I ’mattoni volanti’. Il problema è dove far ’atterrare’ questi volumi? Per definire questo lo strumento principe è il Pug, Piano urbanistico generale del Comune. Ma..."

Dica.

"Se il volume di una ex pensione in abbandono vale 100, quanto vale il volume spostato? C’è chi dice metà... Andrà definito. Ma condivido l’appello".

Altra proposta: i volumi cancellati possono essere anche aggiunti in verticale ad alberghi esistenti. Che ne dice?

"Condivido in pieno. Non siamo Dubai, ma se vuoi liberare il suolo, senza pregiudicarlo, devi andare in altezza. In tutto il mondo, non solo a Dubai, gli hotel diventano più alti. E a terra restano spazi per piscine, parcheggi, verde attrezzato".

Per Montanari bisogna attirare qui investitori esterni.

"Mi pare tramontato, ed è un bene, il vecchio pregiudizio verso i grandi gruppi e le catene alberghiere. La cui presenza su un territorio è, semmai, garanzia di qualità e appeal".

Infine, l’invito a creare ’uno staff di professionisti’ che trovi investitori...

"Vorrei capire meglio come costituire un gruppo di lavoro del genere. Al di là di questo, sono disposto a raggiungere anche a piedi investitori interessati alla nostra realtà".