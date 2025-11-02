Rimini investe sui nidi . Con l’aumento dei posti nasceranno 90 bimbi in più

Più posti al nido per incrementare il numero delle nascite. Per l’Istat si tratterebbe di un rapporto causa ed effetto. Secondo una recente ricerca Istat, pubblicata su Etica ed Economia, l’aumento dei servizi per la prima infanzia può generare fino all’8,6% di nascite, ma non ovunque. Questo fenomeno accade solo in quei territori in cui la copertura dei posti nido supera il 30%. In altri termini se un Comune che ha già una copertura importante (i municipi al di sopra del 30% di posti la nido sono pochi) riesce a incrementare questo valore, allora anche la natalità ne avrà un effetto negli anni futuri perché le famiglie saranno certe di un sostegno concreto. Rimini sta viaggiando su percentuali alte di copertura, superiori al 33%, che la pone sopra la soglia obiettivo identificata dalla Comunità europea. Perciò stando all’indagine Istat, questo si tradurrebbe in un potenziale di nuovi bambini nati ogni anno compreso tra un minimo di 60 e un massimo di 90. Stando all’analisi dell’amministrazione vi sono azioni che hanno aiutato questo processo. La gratuità dei nidi è stato il primo provvedimento in questa legislatura. Poi, con il Pnrr, Rimini si sta dotando di tre nuovi poli per l’infanzia. Strutture moderne e inclusive. Parallelamente, è stata rafforzata la rete pubblico-privata, garantendo maggiore accessibilità e qualità diffusa su tutto il territorio comunale. "Queste previsioni – sottolinea la vicesindaca Chiara Bellini - confermano la direzione intrapresa: investire nell’infanzia significa promuovere la natalità, sostenere la parità di genere e far crescere il territorio. I nidi non sono solo un servizio, ma una leva di equità, sviluppo e fiducia. I nidi non sono solo un servizio, ma una leva di equità, sviluppo e fiducia. Attraverso strutture educative nuove e attrattive possiamo migliorare la qualità della vita delle famiglie e far crescere insieme la comunità".

a.ol.