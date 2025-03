Rimini, la maledizione continua. Al ’Neri’ passa anche il Gubbio

Rimini 0 Gubbio 1 (5-3-2): Vitali; Megelaitis, Bellodi (46’ pt Cinquegrano), De Vitis (33’ st Gagliano), Lepri, Longobardi; Lombardi (1’ st Conti), Langella, Fiorini (23’ st Malagrida); Parigi, Leonardi (1’ st Cioffi). A disp.: Ferretti, Semeraro, Falbo, Piccoli, Ubaldi. All.: Buscè. GUBBIO (4-3-3): Venturi; D’Avino, Stramaccioni, Rocchi, Corsinelli; Faggi (36’ st Tozzuolo), Rosaia, Iaccarino; Spina (23′ st Maisto), Tommasini (15′ st David), D’Ursi. A disp.: Bolletta, Zallu, Bianchi, V.Conti, Di Massimo, Rovaglia. All.: Fontana. Arbitro: Samuele Andreano di Prato. Assistenti: Andrea Zezza di Ostia Lido e Cosimo Schirinzi di Casarano. Quarto ufficiale: Samuel Dania di Milano. Reti: 28’ st Iaccarino. Note - Spettatori 2.549: 2005 abbonati e 544 paganti. Angoli 10-4. Ammoniti: David. Recupero: 2’ pt e 3’ st.

Mai una gioia al ’Romeo Neri’. Il Rimini disfa in casa quello che di buono costruisce in trasferta. Dopo Arezzo e Ternana, passa anche il Gubbio. Settima sconfitta nelle 16 gare disputate al ’Neri’ in campionato, terza consecutiva. E poco importa alla classifica se si tratta dell’ennesima partita stregata. Dell’ennesima sconfitta immeritata. I biancorossi hanno in mano le redini della partita, hanno decine di occasioni. Ma alla fine agli umbri basta il gol di Iaccarino per riaprire il discorso playoff. Buscè rinuncia a Cinquegrano in difesa decentrando Megelaitis e ripropone Lombardi a centrocampo, ma questa volta c’è anche Fiorini, insieme a Langella. Davanti al fianco di Parigi spazio a Leonardi. Nel primo tempo è un monologo del Rimini, nonostanti i ritmi non esattamente alti. Parigi diventa l’incubo del ravennate Venturi. Ma alla fine a vincere il confronto è il portiere romagnolo, supportato da tutti i legni possibili e immaginabili che tengono su la sua porta. Il primo lo colpisce proprio Parigi (che poi colpirà anche un palo), dopo aver mirato la porta degli umbri al volo. Il secondo dei primi 45 minuti spetta al difensore Rocchi che di testa per poco non beffa il suo portiere sul cross di Longobardi. In mezzo, legni a parte, ci sono le occasioni di Lombardi e Leonardi. Gubbio non pervenuto. E lo stesso succede nella ripresa, almeno per un po’ e con un Gubbio che appare più vivo. Buscè mescola qualche pedina per rompere l’incantesimo. Ma niente da fare. Anzi, succede il disastro. Perché al primo vero tiro in porta la squadra di Fontana mette il muso avanti. Maisto appoggia al limite per Iaccarino che è liberissimo di accomodarsi il pallone e angolare il tiro al punto giusto per battere Vitali. Al Rimini cade il mondo addosso. E lì sì che ai biancorossi si accende la spia rossa della frenesia. Due volte Parigi nel giro di un minuto, poi l’acrobazia di Malagrida, fino al colpo ravvicinato di Cinquegrano al quale sarebbe servita un po’ di mira. Come nel caso del colpo di testa di Malagrida nel recupero. Non è giornata. E di certo non finisce con gli applausi.