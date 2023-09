Rimini, la mancanza di campi omologati mette in difficoltà le squadre di calcio

Il fattore campo per le squadre di calcio riminese non conta. Si può usare una metafora calcistica, per sintetizzare la critica sollevata dal consigliere della Lega Matteo Zoccarato. "A Rimini abbiamo un problema serio: l’omologazione dei campi da calcio a 11 comunali. A fronte dei numerosi campi da calcio comunali, di questi solo una decina hanno infatti l’omologazione necessaria per poter ospitare partite ufficiali. Ciò comporta che la distribuzione di date e di orari scontenta praticamente tutti, stravolgendo i calendari dei campionati e mettendo in difficoltà le varie società, incluse quelle ospiti che devono venire qui a Rimini a giocare in trasferta". Se il campo dove si gioca di solito non è omologato per i campionati, bisogna andare altrove, e le trasferte diventano onerose oltre che scomode. "Molte squadre di Rimini, quando giocano ‘in casa’, in realtà disputano le partite in stadi di altri comuni. È un problema, tant’è che alcune società negli anni si sono trovate costrette a chiudere definitivamente il settore giovanile". Ad esempio c’è il "Borgo Marina che deve giocare altrove".

La situazione, dice il consigliere del Carroccio, è destinata a peggiorare in futuro. "Oggi abbiamo una decina id campi omologati, ma presto saranno meno. Infatti su quello di Miramare saranno avviati lavori di riqualificazione. Ben vengano, ma sarà un campo in meno a cui aggiungere quello di Vergiano e quello a Lagomaggio che rischiano a breve di vedersi revocata l’omologazione. Così il problema non farà che ampliarsi". Per Zoccarato la penuria di campi omologati è un paradosso per due motivi. Il primo "è che come provincia scaliamo le graduatorie degli indici di sportività, e poi non abbiamo dove far giocare le partite di campionato". La seconda è che "con risorse limitate ci sarebbero diversi campi omologabili, come Rivazzurra e San Vito. E non si capisce perché il Comune non voglia mettervi mano".

Andrea Oliva