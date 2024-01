Rimini, la notte del salto di qualità. Con il Pineto per diventare grande

Il Rimini si rimette in modalità campionato e sa che quello di oggi contro il Pineto è un appuntamento da non sbagliare. Il montepremi di giornata ’regala’ tre punti importanti per fare un salto in avanti in classifica, ma anche per tenersi lontani, una volta per tutte, dalla zona pericolosa. I conti, classifica alla mano, Emanuele Troise li ha fatti alla perfezione, anche se esplicitamente non lo dice. Scavalcare il Pineto in classifica (gli abruzzesi sono avanti di un solo punto) vorrebbe ’dichiarare’ di esserci davvero nella corsa per i playoff. "Dobbiamo rituffarci subito nella dimensione di un campionato equilibrato e molto complicato – avvisa subito i suoi l’allenatore del Rimini – Portandoci addosso anche le consapevolezze raggiunte nelle ultime settimane. Sarà una partita con una storia a sé ancora una volta, al di là di quello che è successo all’andata". Occhi su un Pineto che, in fin dei conti, è la classifica squadra di categoria. Pur da matricola in questa categoria. "Sono molto solidi in fase difensiva, ti concedono poco – dice – E’ una squadra che chiude gli spazi, sia per quanto riguarda il sistema che per quanto riguarda gli interpreti. In fase di possesso forza molto il gioco in verticale, è una squadra che cerca nell’immediato di raggiungere l’ultimo quarto di campo".

Poi si torna a parlare del suo Rimini, oggi in versione ’completa’. O quasi. Un 4-3-3, un 4-4-2, oppure un 4-2-3-1. Sin qui Troise ha sperimentato quasi tutti i moduli. Per scelta o per necessità. "La duttilità di alcuni giocatori permette di farlo – dice senza sbilanciarsi troppo sulle scelte anti-Pineto – Forse la costante di tutti questi mesi è stata la difesa a quattro, piuttosto che il centrocampo a tre e tre attaccanti. Nel momento in cui schiero determinati giocatori si può parlare più di 4-3-1-2, nel momento in cui ne scelgo altri è un 4-4-2, ma rimane comunque una squadra che oggi ha acquisito la capacità di interpretare le due fasi, e per noi deve essere un vantaggio".

Un’ultima battuta sul mercato, a pochi giorni dallo stop ai trasferimenti invernali. "Insieme alla dirigenza stiamo cercando di completare la squadra, per migliorare e creare quelle famose alternative che ci permettano di essere più competitivi. Manca un’alternativa a sinistra a Semeraro considerando anche l’uscita di Acampa".