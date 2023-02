Rimini, l’addio all’autovelox di via Euterpe ‘costerà’ un milione

L’addio all’autovelox ’costerà’ un milione

Questione di settimane, giorni e l’autovelox di via Euterpe (come abbiamo riportato ieri) verrà spento. L’impianto verrà disattivato in vista del cambio di viabilità imposto dai lavori per realizzare la maxi rotatoria tra la Statale 16 e la superstrada di San Marino, e resterà spento per un bel po’ di tempo: per tutto il 2023 sicuramente, e anche per i primi mesi del 2024. Poi, a fine cantiere, il Comune deciderà se riattivarlo o se spostare l’impianto su un’altra strada. Spegnere l’autovelox di via Euterpe è una scelta obbligata, ma non sarà indolore per le casse di Palazzo Garampi. Da quando, alla fine del 2015, il Comune ha attivato i tre autovelox fissi (gli altri sono in via Settembrini e lungo via Tolemaide), quello piazzato in via Euterpe è stato di gran lunga il più ’produttivo’. Quello, per intenderci, che ha fatto più multe. L’anno scorso le sanzioni elevate dall’impianto contro chi è stato beccato a superare il limite (che lì è di 50 km orari) sono state 21.221. In pratica, 2 multe su 3 fatte dagli autovelox sono arrivate da via Euterpe. L’anno prima le sanzioni erano state 15.422, nel 2020 (per effetto del minor traffico dovuto alle restrizioni...