Rimini lancia il monopattino a prova di alcol

Niente più corse in monopattino se si è alzato troppo il gomito. Il Comune di Rimini alza l’asticella della sicurezza. Una piccola rivoluzione nel servizio di noleggio di monopattini e bici elettriche a partire dalla primavera. Tra le novità l’introduzione di una ’prova di reazione’ attraverso la app di noleggio dei monopattini elettrici, una flotta composta da mille mezzi (e 890 biciclette) messi a disposizione da Lime Technology e Bit Mobility, i due operatori cui è stato affidato per tre anni il servizio. Come funziona? Sulla app si vede un tratto di strada, con simulazione di guida. All’improvviso sullo schermo appare un segnale di stop: se tiri diritto (ovvero non fai ’tap’ sui simboli di frenata in meno di un secondo) per due volte di fila resti a piedi. La app dell’utente viene interdetta al noleggio per i successivi 120 minuti. Due ore per smaltire la sbronza.

E’ una delle novità introdotte dal Comune nelle nuove regole d’ingaggio fissate per il servizio di noleggio di biciclette e monopattini elettrici in sharing. L’alcoltest sarà introdotto solo nelle ore serali - probabilmente a partire dalle 22 - in determinati giorni della settimana, quelli più caldi per la movida. "Sperimenteremo per primi in Italia la ‘prova di reazione’– spiega l’assessore alla Mobilità, Roberta Frisoni – già applicata in altri Paesi europei, come la Germania, attraverso una app per valutare le condizioni di chi si mette alla guida. Si tratta di una prova molto semplice e immediata. Una verifica delle condizioni dell’utente che noleggia il monopattino, per prevenire l’utilizzo dei mezzi per chi non ne è in condizione perché ad esempio sotto effetto di alcol. Per ora prevediamo di fare la sperimentazione sui soli monopattini. Con i gestori valuteremo se estenderla anche alle bici elettriche".

Altre le novità oltre a quella sulla sicurezza. A partire dall’ampliamento del parco mezzi, con bici elettriche triplicate rispetto al precedente servizio, quando erano 300. Non solo. Si estende il territorio coperto a tutta l’area a mare della Statale 16 (esclusa) fino ad alcuni quartieri a monte: zona Gross, i Padulli e la Grotta Rossa). Ai monopattini sarà consentito l’accesso al centro storico, ma con limite ridotto a soli 6 chilometri l’ora. Limiti nuovi anche sui lungomari nord e sud: 15 orari, mentre sulle altre strade si arriva a 20 (5 chilometri l’ora sotto il limite previsto dal codice della strada). Verrà completamente automatizzato il sistema di gestione: sulla app si visualizzeranno i mezzi disponibili, le zone vietate alla circolazione, le aree a velocità ridotta. Inoltre verranno indicate le aree di parcheggio preferenziale, 27 sinora tra centro, parcheggio Tiberio, piazzale Kennedy, dove si suggerisce di rilasciare i mezzi "per favore il decoro urbano". Un tema caldo: troppe volte i monopattini vengono lasciati dove capita, anche sulla carreggiata. Verranno anche introdotti incentivi e agevolazioni per chi li utilizza (sconti sulle corse successive agli sconti sul noleggio). Lime e Bit lanceranno anche abbonamenti e pacchetti, dal giornaliero all’annuale. "Stiamo lavorando – conclude la Frisoni – per migliorare e rendere sempre più efficiente un servizio che, dalla sua introduzione nell’agosto 2019, è cresciuto in termini esponenziali. Da una parte stiamo cercando di ampliare le possibilità di utilizzo, dall’altra investiamo per innalzare il livello di sicurezza sulle strade e la convivenza dei diversi mezzi di trasporto".

Mario Gradara