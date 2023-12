Rimini lancia il video natalizio ispirato al Tour de France

"Le prenotazioni nei 500 alberghi a Capodanno sono in continua crescita, e a fare da traino al trend positivo è stato l’annuncio del ritorno del Concertone dopo quattro anni, con un ospite d’eccezione come Biagio Antonacci". Visit Rimini scatta un’istantanea nel conto alla rovescia verso il festeggiamenti di fino 2023. E annuncia il video natalizio 2023. Come ormai tradizione si celebrano le festività con un racconto di Natale, una storia ambientata nella città illuminata a festa. Una storia ispirata al... Tour de France. Ovvero, all’arrivo della prima tappa a Rimini a giugno.

"La storia si intitola ’Rimini, città dei sogni, anche per Babbo Natale’ e il tono del racconto è ironico – spiega Visit Rimini –. Una divertente consegna di regali, tutta in bicicletta: una corsa che parte dal centro storico e arriva fino al Parco del Mare, con un momento centrale proprio sulla spiaggia, dove per il primo anno sono presenti le installazioni luminose".

Regali in... giallo! "Tutto il racconto è ispirato – aggiunge l’agenzia turistica comunale – a un momento importantissimo per Rimini che accadrà nel 2024: l’arrivo della prima tappa del Tour De France, uno dei più prestigiosi eventi sportivi nel mondo, il prossimo 29 giugno". Non solo campioni del pedale: "Allo stesso tempo il desiderio è quello di raccontare Rimini come città votata alla mobilità sostenibile; con oltre 130 chilometri di ciclabili e percorsi bellissimi che partono dal mare e attraversano tutte le bellezze artistiche del centro storico fino all’entroterra". Il ricco calendario di eventi del Capodanno più lungo del mondo comunicato con largo anticipo ha fatto registrare già oggi un’occupazione alberghiera nettamente superiore a quella registrata alla stessa data nel 2022, segnala l’amministrazione. Concerti, mostre, cultura ma anche degustazioni di vino, cooking class, allenamento al freddo Warm Inside, Piadina Experience con visita al primo museo della piadina in Italia.