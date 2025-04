RIMINI L’audio del delitto. Lite fra periti: "Non è Louis"

RIMINIDai rumori registrati la sera del 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino, a Rimini, non è possibile desumere la presenza o meno di Louis Dassilva e dell’ex amante Manuela Bianchi. Questa, in estrema sintesi, la ricostruzione che emerge dalla perizia fonometrica di Marco Zonaro, consulente tecnico degli avvocati che difendono il 35enne senegalese, indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini. Una perizia che si muove in direzione opposta rispetto a quella della procura di Rimini, secondo cui la telecamera nel box auto di un condomino non solo ha registrato le urla della vittima, ma anche le parole "calma" e "ragaza", attribuite dal perito presumibilmente a Dassilva, e "buona!" attribuita a Manuela Bianchi. Ma così come è presto arrivata la replica con tanto di consulenza da parte dei legali dell’indagato per omicidio, anche la difesa di Manuela, nella persona del consulente Davide Barzan, ha ribadito: "La voce femminile registrata a causa della sovrapposizione di rumori e distorsioni ambientali, risulta estremamente difficile da distinguere chiaramente. A nostro parere, tale voce potrebbe comunque appartenere a Pierina. Si ribadisce infine che, all’orario indicato dalla perizia, Manuela stava utilizzando il proprio telefono cellulare per effettuare ricerche online relative a borse di lusso e, poco dopo, inviava un messaggio WhatsApp a Dassilva".