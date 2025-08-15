Rimini, l’ira dei genitori. A rischio anche le giovanili

Il caos societario. L’utilizzo del ’Romeo Neri’ in bilico. E soprattutto il destino incerto di centinaia di ragazzini del Rimini che non sanno se, tra qualche settimana, potranno tornare a vestire la maglia della squadra della propria città. E questo preoccupa da tempo, tra le altre questioni, l’amministrazione comunale. Ieri l’assessore allo Sport, Michele Lari ha incontrato una delegazione di genitori di questi ragazzi. "Quella del vivaio è una questione primaria – dice – E anche su questo ancora non ci sono state date certezze, nonostante avessimo ribadito come il settore giovanile stia in cima alle priorità per l’amministrazione. I genitori ci hanno espresso tutta la loro preoccupazione per il silenzio da parte del club e l’impossibilità di avere un interlocutore certo a cui fare riferimento e al quale chiedere chiarimenti. Preoccupazioni sacrosante e condivisibili. Abbiamo dato la nostra totale disponibilità ad affiancare le famiglie, pur consapevoli che nelle fumose condizioni attuali chi può cerca altre soluzioni nel calcio professionistico e chi non può attende alla finestra". Da questo punto di vista, prosegue Lari, "stiamo ipotizzando anche soluzioni straordinarie, che coinvolgano l’intera rete delle società che fanno calcio a Rimini".

I giovani senza pallone, ma anche lo stadio che potrebbe non avere più un ’padrone’. Entro ieri sera a mezzanotte la Building Company, che da due settimane è al timone del club di Piazzale del Popolo, avrebbe dovuto presentare tutta la documentazione necessaria per il rinnovo della concessione dello stadio. Fino alla prima serata di ieri questa documentazione non era ancora arrivata sul tavolo dell’assessore allo sport. "Dalla società hanno fatto sapere ai nostri uffici che avrebbero provveduto – spiega Lari – Ancora qualche ora e sapremo". Ma anche se la scadenza verrà rispettata, non basterà a spazzare tutte le nubi che si addensano nel cielo della Rimini calcio. Pochi giorni fa il Comune ha chiesto un incontro ai rappresentanti di Lega Pro e Figc per fare il punto. "Abbiamo ricevuto oggi (ieri, ndr) la risposta della Federcalcio: ci ha dato una disponibilità all’incontro una volta concluse le attività di controllo degli organi competenti e a stretto giro anche la Lega Pro ha accettato la proposta, nei tempi indicati dalla Figc. Ci confronteremo, anche in dialogo con Assocalciatori, per capire la posizione dei tesserati, anch’essi in una situazione oggettivamente difficile. In questo momento i nostri uffici sono impegnati al massimo per tutti gli aspetti di nostra competenza, impianti in primis. Sugli aspetti proprietari e societari, sull’organizzazione della stagione sportiva praticamente già iniziata, l’auspicio è che si possa fare la piena chiarezza, a tutela della storia centenaria della società, degli sportivi riminesi, dei lavoratori coinvolti e dei ragazzi del settore giovanile".