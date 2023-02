Rimini: lite in strada, spunta una pistola

Rimini, 18 febbraio 2023 – Nella lite in strada spunta una pistola. La squadra mobile di Rimini è al lavoro per ricostruire l’episodio avvenuto ieri attorno alle 22.30 in via Bordoni.

Testimoni hanno raccontato di aver sentito esplodere dei colpi di pistola e aver visto delle macchine ripartire a tutta velocità.

La polizia scientifica ha ritrovato il bossolo di una semiautomatica e tracce di sangue, ma la dinamica è ancora al vaglio della Polizia.

Notizia in aggiornamento