Rimini, lo sfogo dei veterani: "Inelegante darci dei cadaveri"

Hanno vissuto un’estate d’inferno sballottati da una parte all’altra, pagati in ritardo e poi lasciati soli. Senza dirigenti a cui rivolgersi, senza un allenatore seduto in panchina. Senza tutto. In molti sono stati invitati ad andarsene, altri hanno scelto di andarsene. E sono pure stati definiti cadaveri. Adesso giustamente hanno deciso di rompere il silenzio.

Dopo la partita con il Gubbio i sette della vecchia guardia (Lepri, Vitali, Bellodi, Fiorini, Piccoli, Longobardi e De Vitis) si sono presentati in sala stampa. Annunciando il primis che a De Vitis, il più ’anziano’ del gruppo, è stata tolta la fascia di capitano. Forse perché non ha fatto risparmiare altri euro alla Building Company di Giusy Anna Scarcella decidendo di non andarsene.

"Al di là di questo – dice De Vitis, che comunque per i compagni resta il loro capitano, come sottolineato da Bellodi – ci ha dato fastidio, dopo quello che si è vissuto in queste settimane, essere definiti con l’epiteto di cadaveri. Pensiamo sia stata una cosa inelegante verso dei ragazzi che comunque hanno passato giorni che non sono consueti nel nostro mondo".

Nella recente conferenza stampa di presentazione la Scarcella, oltre ad aver definito i suoi giocatori dei cadaveri, ha anche sostenuto che tutti se ne volessero andare da Rimini. "Il gruppo che si era creato l’anno scorso amava Rimini – sottolinea De Vitis – Il fatto che molti ragazzi, per un punto di vista professionale secondo me legittimo, nell’ultimo giorno di mercato siano andati via non penso c’entri con il fatto che odiassero Rimini o che non volessero più stare a Rimini, ma penso ci fossero delle altre difficoltà, delle altre problematiche oggettive, da tutti facilmente riscontrabili".

Le parole di De Vitis sono sicuramente una lezione di stile dalla quale in molti in Piazzale del Popolo dovrebbero imparare. Nella forma e nella sostanza. "Ci tenevamo a metterci, come abbiamo sempre fatto, la faccia e a dire il nostro pensiero, ripetendo che il nostro impegno non mancherà mai. Chiediamo chiarezza. Anche sull’organigramma, non sappiamo con chi relazionarci. Qualcuno viene, qualcuno non viene, gente che viene, gente che va. Non mi era mai capitata una situazione del genere. Non siamo dei burattini messi qua a svolgere il proprio compito, ma siamo esseri umani".