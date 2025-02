Rimini, ma guarda chi si rivede. L’Ascoli torna al ’Neri’ dopo 17 anni

L’ultima volta fu 17 anni fa al ’Romeo Neri’. E a vincere, era la stagione 2008-2009 in serie B, fu l’Ascoli di mister Colomba. Un gol del cobra Soncin, ora commissario tecnico della Nazionale femminile, fece malissimo al Rimini. Ma quello fu solo l’ultimo dei 15 precedenti in Romagna. Il primo 85 anni fa in serie C (a fare la differenza per i biancorossi fu la tripletta di Bianchi), come la maggior parte dei successivi. Il bilancio generale dice che il Rimini in casa propria contro l’Ascoli ha vinto 7 volte, poi 5 pareggi e 3 vittorie dei marchigiani. Con i romagnoli a bersaglio ben 22 volte contro i 15 gol realizzati dall’Ascoli. L’ultima vittoria del Rimini al ’Neri’ è quella rotonda del 2008. Era febbraio e l’Ascoli le prese di santa ragione. Alla guida dei marchigiani c’era il tecnico abruzzese Iaconi, sulla panchina del Rimini c’era Leo Acori. Il confronto del 9 febbraio sancì il rotondo 3-0 inflitto dal Rimini con il vantaggio del centrocampista rumeno Paraschiv alla mezz’ora della prima frazione di gara e la successiva doppietta dell’incontenibile Vantaggiato nella ripresa. Sabato al ’Neri’ sarà tutta un’altra storia. Si ritorna faccia a faccia in serie C, dopo gli ultimi confronti in cadetteria. Il Rimini ha bisogno di tornare a pronunciare la parola vittoria, i marchigiani hanno la necessità, dopo il cambio in panchina (dalle mani dell’esonerato Di Carlo a quelle di Mirko Cudini, tecnico marchigiano negli ultimi anni più volte accostato alla panchina del Rimini), di dare continuità all’ultima vittoria contro il Carpi. Quella che, dopo il -2 in classifica piombato sulla testa della squadra di Buscè, ha pericolosamente avvicinato l’Ascoli al Rimini in classifica. Un solo punto li divide. Buscè e i suoi cercheranno di raccogliere il massimo dalla seconda gara casalinga consecutiva, dopo quella giocata sabato scorso contro il Perugia che ha portato solo un punticino. Buscè, dopo mesi e mesi, ha l’organico quasi al completo con il solo Semeraro pronto a dare forfait, oltre al solito Cernigoi. Abbondanza ritrovata, quindi, in quasi tutti i reparti per dare il via a quel mini tour de force che poi, martedì sera, riporterà capitan Colombi al ‘Neri’ per la semifinale di ritorno contro il Trapani, per poi viaggiare domenica verso la tana della Spal.