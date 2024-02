Rimini macina grandi numeri, ma sono i piccoli a fare meglio

Se il capoluogo tira la volata per quanto riguarda sia presenze che arrivi in numeri assoluti, è la piccola Misano a segnare, solo nelle percentuali, alcune tra le performance più interessanti (quando il numero è basso, la percentuale è molto più volatile). Mentre Rimini registra 1,8 milioni di arrivi totali, Misano ne ha 160mila: meno di un decimo. Stesso disco per le presenze: 6,5 milioni nel capoluogo, 725.005 a Misano (vuole dire che qui la vacanza è mediamente più lunga che a Rimini).

Un fenomeno simile è quello di Santarcangelo, dove il contenutissimo - rispetto alla costa - numero di alberghi, e il crescente numero di appartamenti affittati modello AirBnb, fa volare le percentuali. Santarcangelo vanta infatti un incremento di arrivi nel 2023 rispetto all’anno precedente del +9,1%, presenze +7,3%. A conferma del boom recente del turismo nella città clementina l’aumento poderoso rispetto al 2019, ultimo anno pre Covid: +46,3% di arrivi, +47,7% presenze. Ma numeri assoluti bassi: 25.403 e 46.639.

Dopo Rimini, tra le località costiere, è Bellaria Igea Marina ha conquistare il secondo posto per la pencentuale di arrivi (+3,2% sul 2022) e presenze (+0,8). In assoluto, oltre due milioni (2.076.300) di pernottamenti. E il 22%, quasi una su quattro, dall’estero. Incremento di 16.654 nel 2023 rispetto al 2022.

Terza piazza per Riccione quanto ad arrivi (+2,5%), quarta per persenze (-2,1%). Poi Cattolica, +1,8% arrivi sul 2022, -1,9 pernottamenti. In numeri assoluti Bellaria Igea Marina vanta poco meno di un terzo delle presenze turistiche rispetto a Rimini. Riccione quasi la metà: 3.347.114 (contro 6.731.661 del capoluogo), con calo di 73.072 rispetto all’anno precedente.

Cattolica circa un quarto delle presenze rispetto al capoluogo: 1.556.960, con diminuzione di 30.199 sul 2022.